В самарском аэропорту из-за атаки БПЛА задержаны вылет и прилет 21 рейса

Задержка вылета и прилета 21 рейса произошла в самарском аэропорту Курумоч утром во вторник, 1 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

В частности, отменен один рейс из Самары в Дубай. Также задерживается вылет рейсов в Анталью, Душанбе, Тбилиси, Махачкалу, Екатеринбург и Сочи.

Кроме того, отменен прилет в Самару рейса из Дубая. Задерживается прилет самолетов из Антальи, Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Оренбурга, Уфы, Душанбе.

Ночью над Самарской областью были сбиты несколько беспилотников. В результате атаки БПЛА в регионе повреждены несколько гражданских жилых объектов.

В Новокуйбышевске взрывной волной выбило окна в МКД. Погибших нет. Жители получают необходимую помощь. Развернуты пункты временного размещения граждан.

Георгий Портнов