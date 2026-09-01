В Новокуйбышевске в результате атаки БПЛА выбило стекла в жилом доме

Самарская область подверглась атаке БПЛА ночью во вторник, 1 сентября. Силы ПВО сбили беспилотники. В результате были повреждены несколько гражданских объектов. В частности, взрывной волной выбило стекла в жилом доме в Новокуйбышевске. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Самарской области Фото: Правительство Самарской области

«Встретился с жителями, развернули оперативный штаб. Ситуация на контроле и по Новокуйбышевску, и по другим муниципальным образованиям»,— говорится в сообщении.

Погибших в результате атаки БПЛА в Самарской области нет. Жители региона получают всю необходимую помощь. Работают пункты временного размещения граждан.

Режим беспилотной опасности объявлялся в Самарской области с 2:33 до 8:05 (MSK+1). В аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов. В настоящее время аэровокзал работает в штатном режиме.

Георгий Портнов