Власти предупредили о рассылке про ложные минирования на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и других регионах России производится массовая рассылка ложных сообщений о минированиях, сообщили в правительстве округа.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Эти действия являются провокацией ради дестабилизации обстановки. «Все здания оперативно проверяются специалистами в установленном порядке. По итогам проведенных обследований ни одна из угроз не подтвердилась»,— сказано в сообщении.
Граждан просят не пересылать дальше эти сообщения по личным чатам и групповым, чтобы остановить волну дезинформации.