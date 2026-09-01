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Власти предупредили о рассылке про ложные минирования на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и других регионах России производится массовая рассылка ложных сообщений о минированиях, сообщили в правительстве округа.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Эти действия являются провокацией ради дестабилизации обстановки. «Все здания оперативно проверяются специалистами в установленном порядке. По итогам проведенных обследований ни одна из угроз не подтвердилась»,— сказано в сообщении.

Граждан просят не пересылать дальше эти сообщения по личным чатам и групповым, чтобы остановить волну дезинформации.

Ирина Пичурина

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