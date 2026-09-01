При атаке БПЛА в Самарской области повреждены несколько жилых объектов
Несколько городов Самарской области ночью были атакованы БПЛА. Большая часть беспилотников сбита, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, есть повреждения на жилых объектах, никто не пострадал.
В Новокуйбышевске из-за атаки выбило окна в одном из многоквартирных домов. На месте развернут оперативный штаб. Жителям предоставлена вся необходимая помощь, в том числе работают пункты временного размещения, уточнил губернатор. «Ситуация на контроле и по Новокуйбышевску, и по другим муниципальным образованиям»,— написал господин Федорищев во «ВКонтакте».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 1 сентября 2026 года сообщил о повреждениях гражданских объектов в регионе в результате ударов Вооруженных сил Украины, не уточняя тип атакованных зданий и снарядов.
В период с февраля по август 2026 года в Самарской области неоднократно фиксировались атаки беспилотников, о которых сообщал Вячеслав Федорищев. Например, 22 августа 2026 года губернатор проинформировал о сбитии нескольких десятков беспилотников и пострадавших, а также о повреждениях на промышленном предприятии и логистическом комплексе Ozon.
Ранее, 12 июля 2026 года, в результате атаки БПЛА погиб один мужчина и пострадали три человека, включая ребенка, были повреждены частные и многоквартирные дома, а также промышленное предприятие. 23 апреля 2026 года в Новокуйбышевске в результате падения обломков БПЛА погиб один человек, а в Самаре обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома, что привело к пострадавшим.