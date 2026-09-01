При атаке БПЛА в Самарской области повреждены несколько жилых объектов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 1 сентября 2026 года сообщил о повреждениях гражданских объектов в регионе в результате ударов Вооруженных сил Украины, не уточняя тип атакованных зданий и снарядов.

В период с февраля по август 2026 года в Самарской области неоднократно фиксировались атаки беспилотников, о которых сообщал Вячеслав Федорищев. Например, 22 августа 2026 года губернатор проинформировал о сбитии нескольких десятков беспилотников и пострадавших, а также о повреждениях на промышленном предприятии и логистическом комплексе Ozon.

Ранее, 12 июля 2026 года, в результате атаки БПЛА погиб один мужчина и пострадали три человека, включая ребенка, были повреждены частные и многоквартирные дома, а также промышленное предприятие. 23 апреля 2026 года в Новокуйбышевске в результате падения обломков БПЛА погиб один человек, а в Самаре обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома, что привело к пострадавшим.