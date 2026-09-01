С тюменца взыскали почти 10 млн за выдачу займов под видом комиссионной торговли

Центральный районный суд Тюмени взыскал с индивидуального предпринимателя Владислава Иванова более 9,6 млн руб. по ст. 171.5 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Он признан виновным в незаконной выдаче потребительских займов под видом комиссионной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что бизнесмен осуществлял деятельность через сеть магазинов «Деньги Сегодня». Формально заключались договоры комиссии на бывшие в употреблении товары, однако фактически выдавались кредиты. С апреля 2023 года по январь 2024 года было оформлено порядка 2180 сделок. Доход от процентов превысил 1,1 млн рублей. Общая сумма оформленных сделок составила около 10 млн руб.

Ранее, в марте 2023 года, Владислав Иванов уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был оштрафован на 50 тыс. руб. Несмотря на это, он продолжил работу без необходимой лицензии на банковскую или микрофинансовую деятельность. Схема была пресечена правоохранительными органами 30 января 2024 года.

В суде предприниматель признал вину. Он пояснил, что изначально открыл ломбард, но из-за нерентабельности переоформил бизнес как комиссионную торговлю, продолжая выдавать кредиты. Бизнесмен заявил, что считал такую практику законной до 2021 года и узнал об уголовной ответственности лишь после визита полиции.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. Однако из-за истечения сроков давности уголовного преследования Владислав Иванов освобожден от его уплаты.

Ирина Пичурина