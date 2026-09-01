Минобороны России сообщило об ударе по военным предприятиям в Киеве

Российские войска поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, эти предприятия были задействованы в производстве ракетных и беспилотных систем, а также обеспечивали топливом ВСУ.

Как уточнили в российском ведомстве, удары наносили высокоточным оружием и беспилотниками. В Минобороны добавили, что также были поражены объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск. Там, по версии министерства, хранились грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по инфраструктуре ВСУ. 30 августа был атакован транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области. В тот же день российские войска поразили комбинат со складами взрывчатки в Киеве.