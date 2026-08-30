Минобороны РФ сообщило об ударе по центру «Пирогово» под Киевом

Российские военные 30 августа нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Пирогово» в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, объект использовался для хранения и распределения грузов двойного назначения. В частности, там находились комплектующие для беспилотников украинских вооруженных сил средней и большой дальности.

Удар был нанесен ударными беспилотниками. В Минобороны отметили, что российские войска продолжают атаковать предприятия украинского военно-промышленного комплекса и логистические объекты, задействованные в обеспечении ВСУ.