В ночь на 30 августа российские военные нанесли удар по промышленному предприятию в Киеве, задействованному в интересах Вооруженных сил Украины. По информации Минобороны России, целью атаки стал комбинат асбестоцементных изделий. Его складские помещения использовались для хранения взрывчатых веществ в пользу научно-технической и инженерной компании ООО «Умные боеприпасы».

Эта компания занимается производством беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов к ним. Представители военного ведомства подчеркнули, что ударными беспилотниками были поражены объекты, связанные с хранением и обеспечением боеприпасами.

Кроме того, сообщается о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Министерстве обороны России отметили, что это станет ответом на действия киевского режима, который продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.