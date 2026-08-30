Российские войска поразили комбинат со складами взрывчатки в Киеве
В ночь на 30 августа российские военные нанесли удар по промышленному предприятию в Киеве, задействованному в интересах Вооруженных сил Украины. По информации Минобороны России, целью атаки стал комбинат асбестоцементных изделий. Его складские помещения использовались для хранения взрывчатых веществ в пользу научно-технической и инженерной компании ООО «Умные боеприпасы».
Эта компания занимается производством беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов к ним. Представители военного ведомства подчеркнули, что ударными беспилотниками были поражены объекты, связанные с хранением и обеспечением боеприпасами.
Кроме того, сообщается о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Министерстве обороны России отметили, что это станет ответом на действия киевского режима, который продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.
Российские вооруженные силы ранее, 29 августа 2026 года, также наносили удары по предприятиям военной промышленности Украины, в частности, поразили предприятие по сборке и техобслуживанию дистанционно управляемых катеров в Киеве и морской порт Николаев, а также электроподстанцию в Николаевской области. 28 августа 2026 года российские военные сообщали об ударах по складскому комплексу ООО «Стеллар Джет» в Киевской области, где хранились крылатые ракеты «Фламинго» и топливо для ускорителей, а также по украинскому промышленному предприятию «Файер поинт» в Киевской области, которое производило химические вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго». Помимо этого, 27 августа 2026 года российская сторона атаковала объекты ВПК, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, а также логистические центры в Киеве и еще пяти украинских городах, включая Борисполь и Запорожье.