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Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Ханты-Мансийске

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства подростка в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным окружного управления СКР, ранее по факту убийства следователями и полицейскими был задержан сверстник погибшего. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ирина Пичурина

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