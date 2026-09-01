Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Ханты-Мансийске
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства подростка в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.
Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным окружного управления СКР, ранее по факту убийства следователями и полицейскими был задержан сверстник погибшего. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.