Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Ханты-Мансийске

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства подростка в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным окружного управления СКР, ранее по факту убийства следователями и полицейскими был задержан сверстник погибшего. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ирина Пичурина