Трамп: за помощь США Украине теперь платит Европа
Президент США Дональд Трамп заявил, что помогает Украине, но делает это не бесплатно — теперь за это приходится платить Европе. При бывшем президенте Джо Байдене, по его словам, Вашингтон оказывала помощь безвозмездно.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Джо Байден бесплатно передал Украине оружия на сумму более $300 млрд. Я тоже помогаю Украине, но за это приходится платить им самим. Так что за это платит Европа»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Он добавил, что по сравнению с тратами США на Украину, затраты на боевые действия в Иране были «очень небольшими».
Ранее Дональд Трамп связал выделенную помощь Украине при президенте Байдене с нехваткой боеприпасов в США. По данным американских СМИ, арсенал до критического уровня истощила операция против Ирана. По данным на август, у США осталось менее 1,7 тыс. ракет-перехватчиков Patriot.
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава государства Джо Байден передал Украине боеприпасы на общую сумму 300 млрд долларов, что могло привести к сокращению арсенала американской армии. По его словам, когда он покидал пост, арсеналы были заполнены, а Байден "раздал очень большую часть" вооружений.
В июле 2026 года Дональд Трамп отметил, что США продают оружие не Киеву напрямую, а партнерам по НАТО, которые оплачивают поставки по полной стоимости. Он также заявил, что российский президент Владимир Путин понимает такую схему. Согласно данным от мая 2026 года, Украина продолжает боевые действия благодаря продажам американского оружия странам Европы, которое они оплачивают по механизму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенному в июле 2025 года.