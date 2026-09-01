Трамп: за помощь США Украине теперь платит Европа

Президент США Дональд Трамп заявил, что помогает Украине, но делает это не бесплатно — теперь за это приходится платить Европе. При бывшем президенте Джо Байдене, по его словам, Вашингтон оказывала помощь безвозмездно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Джо Байден бесплатно передал Украине оружия на сумму более $300 млрд. Я тоже помогаю Украине, но за это приходится платить им самим. Так что за это платит Европа»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Он добавил, что по сравнению с тратами США на Украину, затраты на боевые действия в Иране были «очень небольшими».

Ранее Дональд Трамп связал выделенную помощь Украине при президенте Байдене с нехваткой боеприпасов в США. По данным американских СМИ, арсенал до критического уровня истощила операция против Ирана. По данным на август, у США осталось менее 1,7 тыс. ракет-перехватчиков Patriot.