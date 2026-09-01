В Ленинградской области сбили 44 беспилотника

С двух часов ночи в Ленинградской области действует опасность атаки БПЛА. С того момента в регионе сбили 44 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Силы ПВО продолжают отражать атаку, написал он в Telegram. О последствиях ударов глава региона не сообщил. В области возможно понижение скорости мобильного интернета, отметил губернатор.