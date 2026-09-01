В Ленинградской области сбили 44 беспилотника
С двух часов ночи в Ленинградской области действует опасность атаки БПЛА. С того момента в регионе сбили 44 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Силы ПВО продолжают отражать атаку, написал он в Telegram. О последствиях ударов глава региона не сообщил. В области возможно понижение скорости мобильного интернета, отметил губернатор.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко регулярно сообщает об атаках беспилотников на регион. Например, 30 августа 2026 года над областью были сбиты 35 БПЛА, а 4 августа — шесть беспилотников. 24 июля 2026 года губернатор сообщал о 50 сбитых беспилотниках за ночь, тогда же была остановлена работа аэропорта Пулково.
Ранее, 3 мая 2026 года, Александр Дрозденко также заявлял об уничтожении 43 беспилотников над регионом, при этом аэропорт Пулково не работал. В марте 2026 года над областью сбили девять БПЛА 17 марта и четыре БПЛА 31 марта. Во всех случаях губернатор предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета и сообщал о продолжении работы сил ПВО.