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В Ленинградской области сбили 44 беспилотника

С двух часов ночи в Ленинградской области действует опасность атаки БПЛА. С того момента в регионе сбили 44 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Силы ПВО продолжают отражать атаку, написал он в Telegram. О последствиях ударов глава региона не сообщил. В области возможно понижение скорости мобильного интернета, отметил губернатор.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко регулярно сообщает об атаках беспилотников на регион. Например, 30 августа 2026 года над областью были сбиты 35 БПЛА, а 4 августа — шесть беспилотников. 24 июля 2026 года губернатор сообщал о 50 сбитых беспилотниках за ночь, тогда же была остановлена работа аэропорта Пулково.

Ранее, 3 мая 2026 года, Александр Дрозденко также заявлял об уничтожении 43 беспилотников над регионом, при этом аэропорт Пулково не работал. В марте 2026 года над областью сбили девять БПЛА 17 марта и четыре БПЛА 31 марта. Во всех случаях губернатор предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета и сообщал о продолжении работы сил ПВО.

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