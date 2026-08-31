Посольство в Турции: при крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка

Одной из жертв крушения парома Filo Denizcilik у берегов Северного Кипра стала гражданка России. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Турции, передает ТАСС. Информация, по данным дипмиссии, поступила от турецких властей.

Паром затонул в 2–2,5 км от побережья города Кирения 30 августа. На судне находилось 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Во время крушения погибли восемь человек, еще 17 — числятся пропавшими без вести. Власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра рассматривают версию о том, что паром мог врезаться в неизвестный объект.