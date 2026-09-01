Муринский коммунист устоял в суде

Ленинградский областной суд отклонил иск справедливоросса Виктора Белоусова о снятии с выборов его оппонента на выборах в Законодательное собрание Ленобласти от КПРФ Ильшата Нафикова. Истец требовал отменить регистрацию конкурента из-за несогласованных листовок, с помощью которых он приглашал жителей Мурино на предварительный прием. Коммунист утверждал, что спорные листовки распространял не как кандидат в ЗакС, а как помощник депутата Госдумы и к агитации они не относятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Нафиков является действующим помощником депутата Госдумы Сергея Пантелеева и периодически обсуждает с жителями округа волнующие их проблемы

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Господин Нафиков является действующим помощником депутата Госдумы Сергея Пантелеева и периодически обсуждает с жителями округа волнующие их проблемы

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Депутат Муринского городского поселения Виктор Белоусов подал иск в суд с требованием снять с выборов коммуниста Ильшата Нафикова. Оба баллотируются в Законодательное собрание Ленинградской области от Мурино. Справедливоросс Белоусов решил, что его оппонент ведет незаконную агитацию. Истец заметил на информационных досках в округе листовки с портретом коммуниста Нафикова, при этом никаких выходных данных и сведений об оплате печатных материалов на них политик не заметил. Сами листовки, кроме фотографии, содержали имя кандидата, а также предложение записаться на «предварительный прием» — господин Нафиков является действующим помощником депутата Госдумы Сергея Пантелеева и периодически обсуждает с жителями округа волнующие их проблемы.

Справедливоросс Белоусов уверен, что такой формат информирование населения играет на руку конкуренту, повышая его узнаваемость и авторитет. Он отмечал, что на листовках вообще не указывалась какую должность занимает господин Нафикова, а только его данные: имя и телефон. Листовка, отметил истец, похожа на официальную агитацию оппонента. Впрочем, как выяснилось в ходе судебного заседания, никаких особых требований к содержимому листовки действующее законодательство не предъявляет. Сам господин Нафиков рассказал суду, что он по трудовому договору обязан проводить такие встречи и приостановить деятельность на время выборов не может. При этом плакаты предназначались только для расклейки на улицах, без размещения в СМИ. Сходство с согласованной в избиркоме агитацией кандидат отрицает.

«Сказали, что они похожи. Когда они черно-белые — конечно, похожи. Но у меня специально есть красочные агитационные материалы с зеленым цветом. Они лучше работают. Тут и фотография более новая. Здесь я в белой рубашке, побритый. Мне было бы логичнее вывешивать новое. Но рабочие обязательства вынуждают меня размещать вот это»,— сказал господин Нафиков.

Коммунист добавил, что неоднократно прорабатывал этот вопрос с партийными юристами. В ЦК компартии заверили, что на его статус помощника депутата выборная кампания не накладывает дополнительных ограничений и уходить в отпуск на время кампании необязательно. Такой же позиции, по его словам, придерживаются в территориальной избирательной комиссии.

Тем не менее представитель ТИК Сергей Воробьев в суде поддержал требования истца. Он заявил, что коммунист Нафиков провел свое информирование так, что оно якобы стало агитацией. Фотография кандидата и его имя создают «положительное впечатление» у жителей.

«Если бы он сделал это иначе, если бы, ну извините, у него не было столь ярко выраженного самолюбия, и не размещал свою фотографию, имя и фамилию на информационном материале»,— заявил господин Воробьев.

Представительница прокуратуры, напротив, не нашла в спорных листовках признаков агитации. На материалах не было призывов голосовать или обещаний на случай избрания, например.

Судья Ольга Павлова оставила иск господина Белоусова без удовлетворения. В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» истец заявил, что намерен оспорить решение.

Константин Леньков