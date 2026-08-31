Бессент: США не воюют с Канадой

Премьер-министр Канады Марк Карни отказался от «лучшего торгового соглашения», которое ему предложили США, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. При этом США не ведут торговую войну с Канадой по принципу «око за око», добавил министр финансов.

«Мы не воюем с Канадой. Как мы можем воевать с Канадой? Что они сделают? Возьмут две свои подводные лодки из торгового центра в Эдмонтоне и натравят их на нас?»— сказал господин Бессент в интервью CNBC.

22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Канада объявила о введении ответных тарифов в размере от 15% до 50% на некоторые категории американских товаров на общую сумму $27,6 млрд. Перед этим представители двух стран несколько недель работали над торговым соглашением, но так и не пришли к компромиссу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».