Бессент: США не воюют с Канадой
Премьер-министр Канады Марк Карни отказался от «лучшего торгового соглашения», которое ему предложили США, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. При этом США не ведут торговую войну с Канадой по принципу «око за око», добавил министр финансов.
«Мы не воюем с Канадой. Как мы можем воевать с Канадой? Что они сделают? Возьмут две свои подводные лодки из торгового центра в Эдмонтоне и натравят их на нас?»— сказал господин Бессент в интервью CNBC.
22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Канада объявила о введении ответных тарифов в размере от 15% до 50% на некоторые категории американских товаров на общую сумму $27,6 млрд. Перед этим представители двух стран несколько недель работали над торговым соглашением, но так и не пришли к компромиссу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».
Переговоры между США и Канадой о торговой сделке, которая могла бы снизить пошлины, сорвались 21 августа 2026 года в последний момент из-за давления со стороны министра торговли США Говарда Лютника. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве, несмотря на то, что главным переговорщиком от американской делегации был торговый представитель США Джеймисон Грир. Лютник настоял на отмене уступки Канаде, которая снизила бы пошлину с 50% до 25% на определенную квоту импорта канадского металла, поскольку на этом настаивали американские сталелитейные и алюминиевые компании.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что отказался от сделки, так как не хотел «поставить под угрозу суверенитет Канады» и считал новые требования США чрезмерными. В ответ на введение США 22 августа 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров, Канада с 8 сентября намерена ввести ответные тарифы в размере от 15% до 50% на американские товары общей стоимостью 27,6 млрд долларов. Эти меры затронут металлургический сектор США, молочную продукцию, бытовую технику, сельхозоборудование, электронику и целлюлозно-бумажную отрасль.
Торговый представитель США Джеймисон Грир назвал ответные меры Канады «весьма крайними», отметив, что Канада является единственной страной, помимо Китая, которая ввела ответные пошлины против США. Он также упомянул запрет в Канаде на продажу алкоголя из США и на импорт автомобилей для госзакупок, назвав это крайней мерой.