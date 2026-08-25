Канада объявила об ответных пошлинах в размере до 50% на американские товары

С 8 сентября Канада введет ответные пошлины в размере от 15% до 50% на некоторые категории американских товаров на общую сумму $27,6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Канады.

«Эта целенаправленная мера защитит канадских рабочих, фермеров, рыбаков, семьи и предприятия, защитит отрасли, пострадавшие от необоснованных американских пошлин, и поможет канадским производителям конкурировать с американской продукцией на канадском рынке»,— указано в сообщении канадского Минфина.

Как уточнили в Минфине Канады, американская продукция из стали и алюминия будет облагаться пошлиной в 50% вместо прежних 25%. Пошлина в 25% будет распространяться на бытовую технику, молочную продукцию и некоторые другие товары. Пошлина на электроприборы составит 15%.

22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Перед этим представители двух стран несколько недель работали над торговым соглашением, но так и не пришли к компромиссу. С 1 января 2027 года США намерены повысить пошлины на все легковые и грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады до 50%, сообщал президент Дональд Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».