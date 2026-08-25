Канада объявила об ответных пошлинах в размере до 50% на американские товары
С 8 сентября Канада введет ответные пошлины в размере от 15% до 50% на некоторые категории американских товаров на общую сумму $27,6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Канады.
«Эта целенаправленная мера защитит канадских рабочих, фермеров, рыбаков, семьи и предприятия, защитит отрасли, пострадавшие от необоснованных американских пошлин, и поможет канадским производителям конкурировать с американской продукцией на канадском рынке»,— указано в сообщении канадского Минфина.
Как уточнили в Минфине Канады, американская продукция из стали и алюминия будет облагаться пошлиной в 50% вместо прежних 25%. Пошлина в 25% будет распространяться на бытовую технику, молочную продукцию и некоторые другие товары. Пошлина на электроприборы составит 15%.
22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Перед этим представители двух стран несколько недель работали над торговым соглашением, но так и не пришли к компромиссу. С 1 января 2027 года США намерены повысить пошлины на все легковые и грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады до 50%, сообщал президент Дональд Трамп.
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Повышение Канадой пошлин стало ответной мерой на действия США, которые 22 августа 2026 года ввели 50-процентные тарифы на широкий перечень канадских товаров на общую сумму около $20 млрд. Эти американские пошлины вступили в силу после провала переговоров между министром Канады по торговле Домиником Лебланом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, которые проходили в Вашингтоне с 10 по 21 августа.
Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении дополнительных 50-процентных пошлин на товары из Канады 20 июля 2026 года, обосновав это «неравноправным отношением» канадцев к американскому импорту. США добиваются от Канады отмены запрета на ввоз американского алкоголя, снижения пошлин на свои автомобили и уступок по тарифным квотам на молочную продукцию.
Американские пошлины вводятся на основании Закона о тарифах 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной до 50% без одобрения Конгресса, если фиксируется дискриминация американских товаров. Этот закон ранее никогда не применялся таким образом, как в 2026 году, в отсутствие проверок и расследований со стороны Министерства торговли.