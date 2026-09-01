Sotrans машет «Хвостом Дракона»

ГК «Сотранс» запустила на своей площадке в Красном Бору серийное производство прицепов-фургонов «Хвост Дракона». Прицеп предназначен для эксплуатации в сцепке с туристическими и междугородными автобусами. Его задача — увеличить объем для транспортировки багажа и сопутствующего груза. Эксперты видят перспективной возможность продавать не просто прицеп, а готовый комплект с установкой сцепного устройства, оформлением, обучением, сервисом и лизингом. Более интересным решением аналитики называют аренду прицепов на высокий сезон, что для многих операторов будет рациональнее покупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство прицепов налажено на площадке компании в Красном Бору

Фото: ГК «Сотранс» Производство прицепов налажено на площадке компании в Красном Бору

Фото: ГК «Сотранс»

ГК «Сотранс» запустила серийное производство автобусных прицепов-фургонов «Хвост Дракона». В мае компания получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет выпускать и продавать такую технику на территории России и стран ЕАЭС, а также регистрировать ее в Госавтоинспекции.

Как пояснил «Ъ Северо-Запад» гендиректор ООО «Техцентры Сотранс» Александр Клубачук, прицеп предназначен для эксплуатации в сцепке с туристическими и междугородными автобусами. Его задача — увеличить объем для транспортировки багажа и сопутствующего груза на высоконагруженных направлениях. Снаряженная масса модели составляет 1300 кг, полезная нагрузка — 2300 кг, объем грузового отсека — 17,75 куб. м. Решение может быть вариативным и востребованным у туроператоров, перевозчиков на дальних маршрутах и корпоративных автопарков.

Производство прицепов налажено на площадке компании в Красном Бору. Там же «Сотранс» производит шторные и рефрижераторные полуприцепы. Стоимость «Хвоста Дракона», по словам господина Клубачука, в зависимости от комплектации может варьироваться от 800 тыс. до 2 млн рублей.

«Сейчас мы обкатываем прицеп на ближнем межгороде. Дело непростое, потому что длина автопоезда получается чуть больше 19 м. Это серьезная нагрузка для водителя. Излом здесь не как на фуре — в начале, не как даже на автобусе-гармошке в середине, а в самом конце. Поэтому нужна специфическая манера вождения»,— рассказал гендиректор. Он добавил, что для российского рынка такая продукция пока в новинку, однако в Африке подобные прицепы — вещь крайне распространенная.

В 2024 году ГК «Сотранс» открыла направления междугородних автобусных перевозок. За два года были запущены регулярные автобусные рейсы из Петербурга в Москву, Великий Новгород, Петрозаводск и другие города. Собственный парк компании насчитывает более 60 автобусов. В планах довести его численность до 100 автобусов.

По мнению гендиректора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцева, новые прицепы-фургоны, несомненно, будут способствовать развитию туризма, а в случае если продукт пойдет в серию, есть большая вероятность, что другие производители также начнут заходить в этот рынок, что будет содействовать конкуренции и формированию разумной цены.

Покупка прицепа стоимостью 0,8–2 млн рублей может оказаться существенно дешевле, чем отправлять вслед за автобусом отдельный грузовой фургон со вторым водителем или менять действующий автобус на более дорогую модель, но это работает только при регулярной загрузке, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Главное ограничение — совместимость с реальным автобусным парком. Автобус должен допускать буксировку, потребуется сертифицированное тягово-сцепное устройство, а водителю для работы с прицепом тяжелее 750 кг нужна категория DE. На фоне дефицита водителей общественного транспорта дополнительное требование к квалификации заметно сужает круг потенциальных покупателей. Есть и чисто операционные сложности. Автопоезд длиннее и менее маневренный, его сложнее заводить на автовокзалы, гостиничные парковки и тесные площадки, особенно задним ходом. К тому же увеличиваются расход топлива, обслуживание ходовой части, контроль загрузки и развесовки, добавляет эксперт.

Сильной стороной «Сотранса», по мнению аналитика, может стать возможность продавать не просто прицеп, а готовый комплект: проверка совместимости автобуса, установка сцепного устройства, оформление, обучение, сервис и лизинг. Группа уже связывает продукт с автобусами Golden Dragon, дистрибутором которых выступает структура «Сотранса». Еще более перспективным решением может быть аренда прицепов на высокий сезон: для многих операторов она будет рациональнее покупки.

Владимир Колодчук