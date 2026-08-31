В Тюменской области водитель переехал девушку, катав ее с подругой на капоте

В Тюменской области 25-летний водитель катал на капоте машины двух девушек, после чего одна из них была госпитализирована. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, инцидент произошел в селе Емуртла Упоровского округа около 04:00 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По имеющимся сведениям, мужчина за рулем «ВАЗ 21102» перевозил на капоте автомобиля двух молодых девушек 22 и 24 лет. Во время торможения они сорвались с передней части машины и упали на проезжую часть. Одну из них автомобиль переехал. Обе пострадавшие получили травмы, при этом 22-летняя девушка была доставлена в тюменскую больницу с тяжелыми травмами.

Водитель находился в состоянии опьянения: прибор зафиксировал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,35 мг/л. Сообщается, что группа лиц употребляла спиртные напитки с вечера перед происшествием.