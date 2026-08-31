Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по МСФО в I полугодии составила 9,2 млрд руб.

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» (один из крупнейших производителей титана) по итогам первого полугодия 2026 года нарастило чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза, до 9,2 млрд руб. При этом выручка предприятия снизилась на 24,3% и составила 37,3 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Выручка от реализации товаров уменьшилась до 36,2 млрд руб. (годом ранее — 48 млрд руб.), выручка от предоставления услуг упала на 7,9%, до 1,1 млрд руб.

«Прогнозируемый совокупный среднегодовой темп роста маржинальности EBITDA – 15% ежегодно до 2030 г. Маржинальность в терминальном периоде сохраняется на уровне 2030 года. Прогнозируемый совокупный среднегодовой темп роста объемов продаж – 3,5% ежегодно до 2030 г. В терминальном периоде объем продаж спрогнозирован на уровне 2030 года»,— указано в отчетности.

В отчетном периоде корпорация заключила контракты на закупку машин и оборудования на 3,5 млрд руб.

Краткосрочные долги снизились с 70,1 млрд до 67,1 млрд руб., из которых 46,7 млрд руб. приходится на кредиты и займы. Долгосрочные обязательства выросли с 63,8 млрд до 68,3 млрд руб., включая 21 млрд руб. кредитов и займов. Общий объем обязательств компании увеличился до 135,4 млрд руб.