«Все начинается с детства»

Татьяна Ладыженская, руководитель Ассоциации негосударственного образования в Ленинградской области, директор сети частных садов «Эрудит», рассказала в интервью Social Report, как в компании проводится работа по формированию корпоративной команды, зачем детскому саду устраивать фестивали народов России, поддерживать исторические усадьбы и как воспитывать граждан своей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

SOCIAL REPORT: Татьяна, расскажите, пожалуйста, что такое «Эрудит»?

ТАТЬЯНА ЛАДЫЖЕНСКАЯ: Прежде всего это семейный бизнес. Мы создали его благодаря рождению ребенка: Никите было полтора года, когда мы открыли наш первый развивающий детский центр в Петербурге. Через три года у нас уже было три центра, а потом мы с мужем решили строить сеть, чтобы создать полноценную бизнес-модель. Когда у нас в Петербурге было уже около восьми центров, мы вышли в Ленинградскую область: первый центр в ней появился во Всеволожске в 2011 году. Тогда же открылся первый детский сад. В 2018 году «Эрудит» получил первую образовательную лицензию в Ленинградской области, и в 2019 году в нашей сети насчитывался уже 21 детский сад. Так за 22 года семейная история выросла в социальное предпринимательство.

SR: То есть вы не просто развиваете бизнес. В чем видите свою миссию?

Т. Л.: Вместе с бизнесом мы развиваем и образовываем наших сотрудников, а через них — детей и их родителей. Реализуя множество проектов, в том числе федеральных, мы стремимся воспитывать детей хорошими людьми и настоящими гражданами, образованными и умеющими многое делать своими руками.

SR: О проектах мы, конечно, сейчас поговорим. А за счет чего бизнес сделал столь стремительный рывок в 2019 году?

Т. Л.: В Ленинградской области не хватало детских учреждений, и губернатор Александр Юрьевич Дрозденко объявил о программе поддержки: при открытии сада и организации мест для детей в 2019 году начали давать ежемесячные субсидии на каждого ребенка. Данная программа работает и в настоящее время, и сегодня только в Ленинградской области детские сады «Эрудит» посещают 2220 детей. А всего у нас открыто 46 детских садов, из которых 10 располагаются в Петербурге, 36 — в Ленинградской области, где мы работаем в четырех районах: два сада в Тосненском, четыре — в Ломоносовском, один — в Гатчинском, остальные во Всеволожском.

SR: Как много сотрудников работают в компании и есть ли проблема с кадрами?

Т. Л.: Работают 700 человек, и с кадрами, конечно, есть свои сложности. Но мы их решаем. У нас разработаны мотивационные программы. Молодым специалистам, которых мы стараемся подхватить сразу после училища, выплачивается компенсация в 30 тыс. рублей, а через полгода — еще столько же. Кроме того, мы, конечно, их обучаем: прикрепляем наставника, который помогает войти в профессию. Для детей сотрудников предоставляем место в детском саду. В 2024–2025 годах таких детей у нас насчитывалось 290, в 2025–2026 годах — около 170. Для нас это нешуточная финансовая нагрузка: около 21 и 12 млн рублей в год соответственно.

SR: Помимо прочего, вы издаете журнал «Эрудит»: зачем вам дополнительная нагрузка?

Т. Л.: Наш журнал выпускается уже 15 лет, и на сегодняшний день его тираж составляет 2,5 тыс. экземпляров. Выпуск подобного издания — дело непростое, но во главе угла у нас всегда стояла и стоит семья, а такой журнал вкупе с другими проектами является объединяющим началом. Это печатное издание, глянцевое, очень красивое, его читают во всех наших семьях — и сотрудники, и родители,— он распространяется на наших мероприятиях. Также у нас есть онлайн-версия работы с семьями — это родительский клуб.

SR: Скажем прямо, эта деятельность не просто сложна в исполнении, она достаточно дорога финансово…

Т. Л.: И журнал, и клуб существуют благодаря партнерам, которых у нас большое количество — более сорока,— в том числе в образовательном направлении. Они с удовольствием публикуют в нашем журнале полезные и интересные для родителей материалы, поддерживают онлайн-истории родительского клуба — словом, ведут просветительскую работу. И, конечно, принимают участие в наших мероприятиях. Так, 5 сентября в парке рядом с усадьбой «Приютино» под Всеволожском у нас будет проводиться ставший уже традиционным фестиваль для сотрудников «#ЭрудитБольшаяСемья». Мы там много чего организовываем: «Папа, мама, я — спортивная семья», другие конкурсы и развлечения. И к ряду направлений — например, к робототехнике — подключаются партнеры, которые создают локацию, где дети в течение дня занимаются созданием роботов. А кто-то ведет танцевальную студию, шахматную школу, обучает воспитателей английскому языку.

SR: Фестиваль — это отдельное направление, еще один проект?

Т. Л.: Да, он ежегодный, и в первый год на него приехали около 400 человек, а сейчас, думаю, соберется более тысячи. Там очень много всего происходит: и спортивные игры, и мастер-классы, и концерты — выступления наших воспитанников. В этом году ко всему прочему у нас будет отдельный лекторий родительского клуба. Также на нашем семейном фестивале мы создаем игровое пространство.

SR: Журнал и общая активность образуют синергию, когда положительный эффект увеличивается для всех многократно, правильно?

Т. Л.: Конечно! Помимо образования, мы повышаем и культурный уровень наших сотрудников и воспитанников: работаем с театрами, музеями, дарим сотрудникам билеты, вместе путешествуем, через журнал и онлайн-клуб рассказывая родителям, как можно культурно провести досуг вместе со своими детьми. Совсем недавно ездили с руководителями в Лодейное Поле — смотрели вепсскую деревню, изучали жизнь и быт вепсов, переодевались в народные костюмы. Тем более что 2026 год объявлен Годом народов России, и наши детские сады выбирали для себя тех, кого будут показывать на фестивале в парке около усадьбы «Приютино»: бурятов, чувашей, мордву, вепсов, всего получилось 18 народностей. К этому празднику воспитатели готовились целый учебный год: шили костюмы, изучали традиции, танцы и прочее.

SR: Вы планировали этот фестиваль конкретно под Год народов России?

Т. Л.: Мы не отстаем от государственной повестки. Так, 2025 год был посвящен 80-летию Великой Победы, и мы с нашим партнером РЖД провели фотосессию в Музее РЖД: надели красивые платья, как те, в которых женщины тогда встречали День Победы, обули туфельки — это было очень трогательно и красиво. И в целом весь год был пронизан подобными мероприятиями. В стране есть федеральные стандарты, которых мы придерживаемся, есть национальные цели и задачи. И мы их также выполняем, подсвечивая своими внутренними мероприятиями, вдохновляя сотрудников и воспитывая через них детей.

SR: Усадьба «Приютино» — это тоже часть воспитания?

Т. Л.: Обязательно! Мы чувствуем к ней свою причастность. Еще три года назад о ней мало кто слышал даже во Всеволожске. Мы организовали экскурсию для своих детей, начали работать с научными сотрудниками из усадьбы, приглашать их к нам, чтобы дети знали и про Пушкина, и про Оленина, бывшего владельца и первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств. Потом организовали праздник, где дети на территории «Приютино» играли спектакль по сказкам Пушкина. Были приглашены многие гости, нам пела солистка Мариинского театра. А в 2025 году со своим проектом «Литературная гостиная "Наследие старинной усадьбы Приютино"» вошли в ОМЕП — Всемирную организацию по дошкольному воспитанию, — показывали его в Италии. Сейчас об этой усадьбе уже многие знают, приезжают туда, так что мы действительно смогли ее открыть для жителей Всеволожска как часть истории России.

SR: Вы сказали, что дети после выпуска продолжают обучаться у партнеров: то есть вы и дальше за ними наблюдаете?

Т. Л.: А как же иначе: это наши дети, нам важно понимать, как они растут и кем вырастут. Все начинается с детства! Когда заходят разговоры о профориентации, о том, что школьников нужно знакомить с предприятиями, я говорю, что начинать лучше с дошкольников. И мы это делаем! Наш проект «Детский цех» предназначен именно для этого: мы уже были на агрофирме «Выборжец», на фабрике «Любимый край». При этом «Эрудит» выступает как оператор, организующий экскурсии не только для детей «Эрудита», но и в целом для детей дошкольного возраста: мы помогаем предприятию составить технологическую карту экскурсии, снабжаем интересными и подходящими для этого возраста материалами, то есть даем готовый чек-лист. За этот проект мы получили национальную премию негосударственного образования в номинации «Вклад в будущее».

SR: Детям, наверное, все это интересно еще и потому, что они сейчас в принципе мало знают, откуда что берется и как, условно говоря, выращивается огурец.

Т. Л.: Наши дети знают! Наш детский сад во Всеволожске является инновационным, в нем реализуются федеральные программы, в том числе «Агровоспитание». На территории этого сада стоит теплица, где дети выращивают огурцы, помидоры, а рядом с ней растут яблони, груши. И мы вместе с детьми и их родителями собираем урожай, варим повидло, печем пироги: осень — очень уютное время для этого садика. А в детском саду в Мурино дети выращивают зелень в гидропонике. Конечно, мы очень любим делиться опытом. Только за прошлый год наши сады посетили представители 15 регионов России — специалисты, работающие с детьми. Одни наши коллеги приезжали в октябре, мы еще доснимали свои огурчики. Они увидели, что дети умеют взвешивать урожай, ведут дневники наблюдения. Мы еще меняемся с муринским детским садом: там дети выращивают рассаду, отправляют во Всеволожск, а всеволожские посылают им плоды. И сейчас вместе с издательством «Просвещение-Союз» мы на базе наших детских садов пишем методическую работу, описывая все процессы — с фотографиями, с чек-листами. То есть у нас постоянное движение, и один проект плавно перетекает в другой.

Светлана Куликова