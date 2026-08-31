«Бизнес — это не только про деньги»

Участие крупного бизнеса в социальных проектах и экологических акциях, благотворительности и сборе средств, корпоративное волонтерство стало уже стандартной практикой и кажется уже привычным. Для больших компаний это часть корпоративной политики, создание положительной репутации и имидж, повышение узнаваемости на рынке. У малого бизнеса меньше возможностей для участия в благотворительности. Но и небольшие компании помогают локально тем, кто нуждается сейчас. Индивидуальный предприниматель Михаил Морозов вместе с семьей уже три года помогает продуктами проекту «Фронтовой обед 47». В интервью Social Report он рассказал, как устроен их семейный бизнес, как удается сохранить его в непростых экономических условиях и при этом помогать другим людям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

SOCIAL REPORT: Как давно вы занимаетесь бизнесом?

МИХАИЛ МОРОЗОВ: История началась еще в 1990-е годы. Мой отец тогда понял, что, работая тренером, не заработать, и начал выстраивать бизнес. В 1995 году мы открыли магазин мяса и рыбы. Начинали вчетвером: папа, мама, сестра и я. Делали все сами: рубили мясо, торговали, убирали. Потихонечку мы росли, развивались, нанимали сотрудников.

Сейчас у нас два магазина «ИП Морозов» в Вырицах, 12 сотрудников. Родители от дела уже отошли, бизнесом занимаемся я, моя жена и старший сын. Супруга работает бухгалтером, сын — заведующим магазина. У нас еще двое младших детей, которые пока не определились. Может быть, тоже будут работать с нами. Мы остаемся семейным бизнесом и сохраняем преемственность.

Несмотря на конкуренцию, продолжаем работать и остаемся востребованными. У нас есть постоянные покупатели, которые ходят только к нам уже много лет, потому что доверяют нашей продукции. Сейчас в нашем ассортименте мясо, рыба, молочные продукты фермерского производства.

Нам важно, что мы продаем и какое качество у наших товаров. Когда к нам приходит покупатель с претензиями, нам нужно понять, что пошло не так, где была допущена ошибка: на производстве, при транспортировке или у нас в магазине. Мы разбираемся в этом, чтобы больше не допустить таких ошибок.

Я уверен в нашей продукции: мы с женой были на заводах поставщиков и знаем, из чего и как делаются молочные продукты, колбасы и т. д. Мы с супругой технологи по производству пищевой продукции, поэтому нам интересно изучать процесс изнутри. Возможно, в будущем мы сами шагнем в сторону производства.

SR: Вы были подростком, когда ваши родители начали бизнес?

М. М.: Мне было 15 лет. Я разгружал машины, убирал в магазине, поэтому сейчас знаю всю работу, которую делают наши сотрудники и знаю, насколько она непростая. Я выстраиваю общение с работниками так, как хотел бы, чтобы общались со мною.

SR: Вы работаете уже больше 30 лет. За это время многие магазины закрылись, не пережив кризисы. Как вам удается оставаться на плаву и сохранять магазины?

М. М.: Мы находимся в постоянном диалоге с покупателями и прислушиваемся к их желаниям. Не сидим дома, а много времени проводим в магазине, общаясь с людьми.

Во время ковида мы запустили доставку. Сейчас она востребована зимой среди пожилых людей, которым тяжело добираться до магазина из-за снега. Мы с женой самостоятельно развозим продукцию: нам важно разговаривать с покупателями, узнавать, что им нравится или не нравится.

Как я сказал ранее, у нас есть постоянные покупатели, которые ходят к нам уже 20 лет. К нам уже приходят их дети и внуки. Мы смогли выстроить доверительные отношения с людьми, и это позволяет оставаться на плаву и продолжать работать.

SR: Когда вы начали заниматься благотворительностью? И чья была идея начать помогать?

М. М.: В 2012–2019 годах я был председателем попечительского совета Вырицкой средней школы, в которой тогда учились мои дети. За эти семь лет мы сделали ремонт в холле, обустроили хорошие гардеробы. Я делал это за свой счет, чтобы нашим детям (не только моим, а детям нашего поселка) было удобно и комфортно учиться.

Я всегда считал, что нельзя жить только для себя. Нужно отдавать что-то в этот мир, чтобы быть счастливым. Когда началась специальная военная операция, понял, что могу быть полезен отсюда тем, кто сейчас воюет.

В 2023 году мы познакомились с Ириной Позиненко, руководителем проекта «Фронтовой обед 47». Она рассказала, что они делают, кому помогают и какая помощь нужна им самим. До этого Ирина обращалась к другим предпринимателям, но многие говорили, что сейчас бизнесу тяжело и возможности помогать нет. Нам тоже тогда было нелегко.

Мы познакомились, я лично съездил к Ирине, чтобы посмотреть, что она делает, кому помогает и почему. В 2022 году, когда все началось, были люди, которые якобы собирали на помощь бойцам, а потом пропадали. Поэтому мне было важно посмотреть лично, что делает «Фронтовой обед 47».

Мы встретились с Ириной несколько раз, и я понял, что это не фикция, а реальная помощь. И решил для себя, что не могу остаться безучастным, не могу остаться в стороне. В 2023 году мы начали помогать и по сей день продолжаем это делать. Я точно знаю, что еда, которую делает команда, доходит до ребят. Ирина с супругом Алексеем лично отвозят ее на передовую.

Волонтерский проект «Фронтовой обед 47» реализует АНО «Центр социальной поддержки и защиты граждан "Свои люди"». Проект организовала семейная пара Ирина и Алексей Позиненко, когда их сын ушел на СВО. За все время работы семья передала участникам специальной военной операции 20 тыс. порций домашнего питания и 40 тонн гуманитарной помощи. Проект получил грант губернатора Ленинградской области. Кроме того, волонтерам оказывает помощь местный бизнес.

SR: Как выстроена ваша работа с проектом?

М. М.: Ирина периодически звонит мне и говорит, какие продукты необходимы, например, для приготовления супов или энергетических батончиков. Она присылает список раз в месяц, и мы по этому списку все покупаем и передаем им. Зимой от себя готовим домашний смалец, колбасы, тушенку, копченое мясо. Такие вот гостинцы. Зимой их легче довести и сохранить. Последние два года я просил школу, в которой учится дочка, писать поздравления для ребят. Это важно в первую очередь для меня.

SR: Сейчас бизнесу, особенно малому, объективно непросто. Зачем в такой ситуации предпринимателям брать на себя дополнительные обязательства, вот такую социальную нагрузку?

М. М.: Как я и сказал, я не могу оставаться в стороне. Я хочу жить не только для себя, но и для людей. Бизнес — это ведь не только про деньги. Да, сейчас финансово, действительно, непросто. С 1 января 2026 года у нас налоговое бремя выросло примерно в три раза. Мы перешли на налоговый режим УСН с уплатой НДС, теперь платим налогов в три раза больше. Просто? Нет, не просто, нам приходится меняться и перестраивать работу бизнеса. Но все равно не могу остаться безучастным и складывать деньги в карман. Мне психологически будет некомфортно от того, что я ничего не делаю.

Вероника Петрова