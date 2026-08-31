Инициативы взяли с места

На Гражданском форуме «Команда 47», прошедшем в середине августа в Старой Ладоге, 16 команд за три дня разработали и защитили социальные проекты для районов Ленинградской области. Эксперты выделили три инициативы: помощь одиноким пенсионерам, постоянную площадку для собакотерапии и возвращение детей к дворовым играм. Победители получили возможность претендовать на гранты губернатора. Social Report выяснил, как за несколько часов рождаются такие инициативы и что с ними происходит после защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Гражданском форуме в Старой Ладоге собрались активисты со всей области

Фото: Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области / Сергей Вдовин На Гражданском форуме в Старой Ладоге собрались активисты со всей области

Фото: Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области / Сергей Вдовин

Шестой Гражданский форум Ленинградской области собрал в Старой Ладоге более 250 представителей НКО, территориального общественного самоуправления, власти и грантовых организаций. Участников разделили на команды и закрепили за районами области. За ограниченное время им предстояло найти местную проблему, придумать проект и защитить его перед экспертами.

Как отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, главная ценность форума в том, что их авторы получают полезный навык работы с проектами. «Гражданский форум — это наша "теплица" для социальных проектов. Участники приходят с конкретными вопросами: как выйти на диалог с местной властью, упаковать идею в проект, найти партнеров среди бизнеса и выстроить коммуникацию со СМИ. Мы даем возможность все это проработать на площадках форума. Кто-то увезет новый инструмент, кто-то — полезный контакт или готовый план. Но главное: социальные проекты станут сильнее, а их авторы — увереннее»,— поделилась она.

С 2021 года финансирование из областного бюджета выросло в шесть раз, напомнил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. «Мы заняли первое место в рейтинге Минэкономразвития по поддержке социальных инициатив, в десятке лидеров в рейтинге Общественной палаты. Но главное — люди. Те, кто реально помогает, и те, кому эта помощь нужна»,— подчеркнул глава региона.

«Тимуровцы» и их команда

Условия различались: где-то участникам задавали конкретную проблему, где-то ее требовалось найти самостоятельно. Директору благотворительного фонда «Мы все равны» Оксане Савенковой досталась команда Тосненского района.

«Нам в пять часов сказали, что надо придумать проект. За несколько часов мы все сделали, утром придумали сценку, а через день уже защищались,— рассказывает госпожа Савенкова.— Нам сказали: проблем в нашем районе нет, придумайте их сами. Я работаю с детьми с инвалидностью, но решила не брать то, что уже делаю, а придумать что-то другое».

Так появился проект помощи одиноким пожилым людям — «Тимуровцы». С ним инициатива заняла первое место. Предполагается, что школьные волонтерские отряды будут помогать пожилым жителям с повседневными делами. «Кому-то можно просто посидеть, поболтать — человек один живет. Кому-то дрова поколоть, кому-то помочь сходить в магазин. Проект не очень сложный, но очень важный»,— говорит госпожа Савенкова.

Пилот команда предложила запустить в Красном Бору. Добровольцев планируют искать через школьные отряды, а информацию о нуждающихся распространять вместе с администрацией и соцзащитой. Если модель заработает, ее можно будет переносить в другие поселения Тосненского района. Стартовый бюджет оценили примерно в 250 тыс. рублей на первый учебный год — прежде всего на полиграфию и хозяйственный инвентарь.

Для самой Оксаны Савенковой «Тимуровцы» стали необычным проектом. Основное направление ее работы — семьи с детьми с инвалидностью и ОВЗ. Фонд «Мы все равны» проводит инклюзивные фестивали, семейные мероприятия, организует психологическую поддержку родителей и программы для матерей детей с инвалидностью.

На том же форуме уже реализованный фондом проект «Спорт без границ» вошел в пятерку лучших социальных проектов Ленинградской области 2025 года по итогам голосования жителей. В его рамках дети с инвалидностью и дети без особенностей здоровья вместе участвовали в адаптивных спортивных занятиях. По словам госпожи Савенковой, непосредственно в Тосненском районе программа охватила около 300 детей и семей. При этом постоянной площадки у фонда до сих пор нет. «Оборудование я держу дома, потом беру его и еду по району: в одну школу, во вторую, в центр для детей»,— делится руководитель фонда.

Подавать «Тимуровцев» на грант сама она сейчас не планирует. Профиль ее НКО связан прежде всего с детьми, кроме того, фонд в этом году уже получил поддержку другого проекта. «Может быть, кто-то другой из команды возьмет "Тимуровцев", было бы здорово. У меня в этом году такой возможности уже нет,— говорит она.— Но победа дала уверенность, что я могу создавать важные вещи буквально за сутки».

Семь далматинцев

Второе место заняла «Территория собакотерапии» команды Выборгского района. В отличие от «Тимуровцев», эта идея выросла из уже работающей практики. Ее автор Александр Власенко — основатель АНО «Социальная кинологическая помощь». Вместе с супругой, которая около тридцати лет занимается далматинами, он проводит занятия с собаками в социальных учреждениях, детских домах, домах престарелых, больницах и госпиталях. По его оценке, примерно за год с небольшим через программы организации прошло более 500 человек.

Сам господин Власенко связывает появление проекта со своим возвращением из зоны СВО в 2023 году. «Меня собаки очень быстро морально вернули к мирной жизни. За ними нужно было следить, нужно было кормить их и гулять с ними. Я почувствовал ответственность: нельзя заниматься ерундой, надо жить дальше,— рассказывает он.— Потом ко мне стали приезжать боевые друзья с детьми. Я видел, как они радуются нашим щенкам, как у людей, которые через все это прошли, появляется улыбка. Тогда я понял, что это работает».

Сейчас в питомнике семь собак, три постоянно участвуют в занятиях, еще двух молодых далматинов готовят к такой работе. В 2026 году организация впервые получила поддержку Фонда президентских грантов: на «Собакотерапию 2.0» выделено около 997 тыс. рублей, общий бюджет проекта с софинансированием составляет около 1,82 млн рублей.

Сейчас господин Власенко сам ездит с собаками по социальным учреждениям. На форуме команда Выборгского района предложила обратную модель: создать постоянную площадку, куда смогут приезжать семьи. «Территория собакотерапии» предполагает создание постоянного места, куда смогут приезжать семьи. «Мы планируем открытие парка. Как "Диснейленд", только не "Диснейленд", а территория далматинов,— описывает замысел господин Власенко.— Если получится такую модель сделать, впоследствии ее можно повторять, например, на базе питомников лабрадоров или других пород».

На первом этапе речь идет о крытой всесезонной площадке — утепленном шатре наподобие теннисного корта с отоплением, водой и оборудованием для занятий. Для детей с ОВЗ и других социальных групп посещение предполагается сделать бесплатным, для остальных — коммерческим, чтобы площадка могла частично себя содержать.

«Сейчас наши выезды — это конкретные учреждения: дома престарелых, больницы, госпитали, детские дома. А площадка позволит семьям самим приезжать с детьми. Получится что-то вроде терапевтического зоопарка — как люди приезжают на конюшни заниматься иппотерапией»,— объясняет Александр Власенко.

Запуск он оценивает примерно в 4 млн рублей. Основные расходы — шатер, коммуникации и отопление; кроме того, потребуется земля, содержание собак и работа специалистов, в том числе психолога. Интерес к проекту, по словам господина Власенко, уже проявил Светогорский ЦБК. Однако «Территория собакотерапии» пока не участвует в конкурсе губернаторских грантов — у организации уже идет федеральный проект и готовится другая региональная инициатива, поэтому к заявке на постоянную площадку автор рассчитывает вернуться позднее, вероятно, в следующем году.

Третье место эксперты отдали проекту «Точки притяжения». Его авторы предлагают создавать во дворах пространства для совместных игр и общения школьников, которые могли бы стать альтернативой досугу со смартфоном. В основе идеи — возвращение культуры дворовых игр и живого общения рядом с домом.

«Глобально цель одна: показать, что социальные проекты и НКО — это реальная возможность для каждого человека и каждой территории сделать жизнь вокруг лучше. А мы поддержим и дадим для этого все необходимые инструменты»,— заключила Екатерина Путронен.

Полина Пучкова