Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сегодня бизнес делает ставку на креатив. Согласно прошлогодним исследованиям, профессионалы в креативной индустрии стали более востребованными на 32% по сравнению с 2024 годом. На структурные изменения повлиял во многом потребительский опыт, который все чаще определяется не только функциональностью товара или услуги, но в первую очередь эмоциями, смыслами, уникальным опытом, который они дарят. Чутко считывая тенденции, компании стараются перестраиваться: создают не просто продукты, а целые культурные контексты вокруг них. Таким образом, креативные стратегии превращаются из опции в инструмент для переосмысления и обновления бизнес-моделей. И те, кто это понимает, выигрывают в гонке за клиента. Согласно исследованиям McKinsey, компании с сильной культурой инноваций растут в среднем в 2,5 раза быстрее конкурентов.

Между бизнесом и творчеством возникает эффект синергии: нет больше спора физиков и лириков, побеждает тот, кто перестал спорить и стал говорить на одном языке. Общий интерес бизнеса и творческого проекта лежит не в плоскости «красиво» или «дешево», а в плоскости «эффективно».

Общий интерес заключается не в том, что творчество подчиняется бизнесу или бизнес угождает творчеству. Это ситуация, когда они вместе создают продукт, обладающий душой и скелетом. Сторонам надо искать не компромисс, а синергию, которая будет их усиливать. Лучший бизнес — это искусство управлять, а лучшее искусство — это бизнес на эмоциях. По сути, сейчас золотое время перспектив для творческих проектов. Надо только понимать, кому нести свои идеи и как их презентовать.

Несколько месяцев Social Report исследовал инициативы некоммерческого сектора и социального предпринимательства в Ленобласти, где сильна грантовая поддержка гражданских инициатив. Мы видели, как НКО задавались вопросом, как привлечь в свой проект партнеров. Как будто бы ответ лежит на поверхности: успех складывается из яркой самопрезентации, актуальности проблематики и надежности самих НКО.

Ксения Ахметжанова, редактор Social Report «Социальная ответственность. Ленинградская область»