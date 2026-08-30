ШОС с большим плюсом

В Бишкеке 30 августа стартовал 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченный к ее 25-летнему юбилею. Форум в столице Киргизии станет площадкой мировой политики, на которой к лидерам России, Китая, Индии и Турции присоединятся главы государств и правительств государств «большой Евразии», а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Созданная четверть века назад для обеспечения безопасности границ бывших советских республик и Китая, ШОС демонстрирует амбиции перерасти региональные рамки и стать одной из ключевых структур многополярного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Бишкек в воскресенье вместе с супругой Пэн Лиюань (на фото). Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным намечена на понедельник

Фото: Sultan Dosaliev / Kyrgyzstan's Presidential Press Office / AP Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Бишкек в воскресенье вместе с супругой Пэн Лиюань (на фото). Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным намечена на понедельник

Фото: Sultan Dosaliev / Kyrgyzstan's Presidential Press Office / AP

26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества соберет в столице Киргизии глав государств и правительств десяти стран—членов ШОС, руководителей 15 государств, имеющих статус партнеров по диалогу ШОС, а также лидеров еще ряда стран, приглашенных на форум его организаторами.

Так, одним из участников дискуссии о региональной и глобальной безопасности станет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в июне принимал саммит НАТО в Стамбуле.

Международный статус форума ШОС в Бишкеке повысит и присутствие на нем наряду с главами региональных организаций — ЕАЭС, ОДКБ и СНГ — генсека ООН Антониу Гутерриша.

Многочисленные двусторонние встречи на полях форума в Бишкеке станут для его участников важным дополнением к официальной программе, намеченной на 1 сентября.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, первым мероприятием в повестке форума будет заседание лидеров стран—членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет под девизом «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество — к дальнейшему совместному развитию».

Как ожидается, на этом заседании будут подведены итоги 25-летней работы ШОС, прообразом которой стала созданная в другую историческую эпоху, в далеком 1996 году «Шанхайская пятерка» — объединение России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, изначальной задачей которого было провозглашено обеспечение безопасности и стабильности вдоль границ бывших советских республик и Китая.

После этого заседания состоится встреча в формате ШОС плюс, предполагающая проведение совещания на высшем уровне в открытом режиме с приглашением лидеров государств—наблюдателей при ШОС, партнеров по диалогу и гостей со стороны председателя. Темой этой встречи станет «ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка: вклад государств ШОС плюс в формирование многополярного мира».

«Предстоящий саммит призван стать важной вехой в развитии ШОС, укреплении взаимного доверия, добрососедства и многопланового сотрудничества. Особую значимость предстоящей встрече лидеров придает ее проведение в юбилейный для организации год»,— заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что в ее сегодняшнем виде Шанхайская организация сотрудничества переросла региональные рамки и уже способна принимать участие в решении глобальных проблем, связанных с реформированием структуры международных отношений.

«Страны ШОС и БРИКС среди прочего выступают за всеобъемлющее реформирование ООН в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности. Они также последовательно добиваются реформирования Бреттон-Вудских институтов»,— заявил Сергей Рябков, по словам которого «приведение в соответствие с реальным соотношением сил мировой экономики институтов Бреттон-Вуда — это императив». «Важно, что коллеги по БРИКС и ШОС хорошо это осознают»,— добавил российский дипломат.

Как ожидается, по итогам саммита ШОС в Бишкеке будет подписано более 20 документов, в том числе Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы организации к ключевым региональным и международным проблемам, а также протокол о внесении изменений в Хартию ШОС, который упорядочит структуру организации.

В пакет документов также войдут заявления об энергетической эффективности, ядерной и информационной безопасности, взаимодействии в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, борьбе с распространением наркотиков.

Кроме того, по итогам саммита в Бишкеке для расширения взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества будет введена новая категория — «партнер ШОС».

Предполагается, что эта категория упростит структуру организации, поскольку объединит в себе уже имеющиеся две категории — наблюдателя и партнера. Таким образом, все страны, которые не являются членами этого объединения, но сотрудничают с ним, теперь будут называться партнерами ШОС.

«В целом понятно, что ШОС сегодня одно из крупнейших и авторитетных региональных объединений. Участники шанхайской организации активно сотрудничают друг с другом, взаимодействуют в политике, экономике, гуманитарной сфере, в других сферах. Мы придерживаемся близких или схожих духовных и нравственных ценностей и, собственно, их продвигаем на международной арене»,— отметил Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин, который прибудет в Бишкек 31 августа, проведет на полях саммита ШОС девять двусторонних встреч, включая личные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Указав на то, что программа пребывания Владимира Путина в Бишкеке откроется его встречей с Си Цзиньпином, Юрий Ушаков назвал это «вполне логичным», добавив, что для российской стороны это будет «весьма важная встреча» и второй личный контакт лидеров России и Китая в этом году.

По словам помощника российского президента, в Бишкеке Владимир Путин и Си Цзиньпин среди прочих вопросов, в частности, обсудят проект газопровода «Сила Сибири-2» и возможность выхода на финальное соглашение. Как ожидается, сразу после саммита в Бишкеке разговор на эту тему будет продолжен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запланированном на 1–4 сентября.

Еще одной ключевой встречей Владимира Путина в Бишкеке станет его общение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который уже 12–13 сентября будет принимать в Нью-Дели 18-й саммит БРИКС, где он снова встретится с российским президентом и председателем КНР, который посетит Индию впервые за последние семь лет.

«Индия является активным и конструктивным членом ШОС с 2017 года. Я намерен продвигать видение Индии относительно развития региона, опирающееся на принципы безопасности, взаимосвязанности и новых возможностей, а также работать вместе с другими государствами-членами над созданием региона, свободного от таких вызовов, как терроризм, сепаратизм и экстремизм, которые продолжают ставить под угрозу мир и стабильность как в нашем непосредственном окружении, так и за его пределами»,— заявил перед саммитом ШОС Нарендра Моди.

Сергей Строкань