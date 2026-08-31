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Дмитриев заявил о продолжении диалога России с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что диалог с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений. Об этом господин Дмитриев сообщил в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров»,— сказал глава РФПИ. По его словам, США «все больше и больше находятся в диалоге», поскольку им «становится очевидно, что украинская эскалация… не помогает».

Господин Дмитриев также прокомментировал возможность встречи «на троих» (между президентами России, США и Украины.—"Ъ"), которую предлагает американская сторона. По его словам, на этот вопрос «очень четко ответил» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Источники Axios сообщали, что господин Рэтклифф предложил провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Комментируя это сообщение, Дмитрий Песков отметил, что достижение договоренностей по конфликту — сложный процесс, состоящий из большого количества деталей. Трехсторонняя встреча возможна только для фиксации договоренностей, указал он.

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