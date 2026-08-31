Орлов: екатеринбуржцам будут возвращать кешбэк 5% за оплату школьного питания

С 1 сентября екатеринбуржцы смогут вернуть 5% в виде кешбэка за пополнение через Систему быстрых платежей счета ребенка для оплаты школьного питания, а также услуг групп продленного дня и детских садов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, акция по оплате школьного питания и детских садов проходит в уральской столице на протяжении трех лет совместно с Национальной системой платежных карт.

По словам главы города, для получения кешбэка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности и пополнить счет ребенка через СБП на портале «ЕКАРТА Школьные сервисы». Акция будет действовать до конца года.