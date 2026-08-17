Прием заявок на торги по продаже курских и липецких юрлиц «Конти» снова продлен

Росимущество в восьмой раз продлило прием заявок на объявленные в конце марта торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях. Ранее в процедуре в форме публичного предложения о цене можно было принять участие до 17 августа, теперь — до 31 августа. Подведение итогов сдвинули с 24 августа на 4 сентября. Начальная цена не изменилась и составляет 4,8 млрд руб. Информация об этом размещена в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Изначально тендер должен был состояться в конце апреля, но никто не захотел принять в нем участие. С тех пор Росимущество продляет сроки приема заявок. Перед этим не состоялись два аукциона по реализации национализированных юрлиц «Конти».

В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (одна оценена в 3,7 тыс. руб.).

Общая площадь земельных участков под активами компаний составляет 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка под Липецком. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех организаций составляет 3 тыс. человек.

По итогам 2025 года АО «Конти-рус», владеющее курской фабрикой «Конти», получило убыток на 687 млн руб., что на 87% больше, чем годом ранее (367 млн руб.). Выручка общества сократилась на 3%, с 18 млрд до 17 млрд руб.

ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"» в 2025 году ушло в убыток на 10 млн руб. при чистой прибыли в 8,6 млн руб. годом ранее. Выручка компании сократилась на 21%: с 1,2 млрд руб. до 979 млн руб. ООО «Мерлетто капитал» и ООО «Кэндимакс» отчитались о нулевых финансовых результатах.

Ленинский районный суд Курска решил национализировать эти компании в ноябре 2023 года. Тогда же он запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми человек: считающегося основным владельцем «Конти» украинского бизнесмена Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова, Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего народного депутата Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова и еще трех человек.

Алина Морозова