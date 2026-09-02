Жизнь с поддержкой

Из-за роста продолжительности жизни в целом и увеличения числа людей, которые нуждаются в поддержке, интерес к страхованию на случай длительного ухода растет. Страховщики уверены, что со временем объем этого рынка будет сопоставим с рынком страхования жизни. Впрочем, для потребителя выгода не всегда очевидна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Первым на российском рынке в 2023 году полис страхования на случай долговременного ухода (LTCI — long-term care insurance) запустила компания «Росгосстрах Жизнь». Его можно купить самостоятельно или оформить как дополнительную опцию пакета ДМС. В 2024 году отдельную программу по долговременному уходу запустили компании «Капитал Лайф Страхование» и «Совкомбанк Страхование» — в качестве дополнительного пакета к ДМС. В конце прошлого года компания «Ингосстрах Жизнь» вывела на рынок отдельную программу по долговременному уходу.

В этом году в сегмент вышла компания «Сбербанк страхование» с коробочным продуктом для «физиков» и отдельной опцией для бизнеса, которую можно приобрести как отдельно, так и как часть пакета ДМС. В настоящее время возможность запуска такого продукта изучают компании «Ингосстрах» (на базе своей лицензии, отдельно от «Ингосстрах Жизни») и «МАКС-Жизнь». Однако есть на рынке участники, которые изучили зарубежный опыт по этому продукту и посчитали его убыточным. В частности, такие выводы для себя сделала компания «Ренессанс страхование».

Нестандартный подход

Основная особенность этого продукта в том, что на рынке нет единого стандарта страхования. «Страховщики гибко варьируют множество деталей под индивидуальные запросы клиентов — возраст вступления в программу, длительность покрытия, объем услуг. В этой связи и разные подходы к определению нуждаемости. Помимо указанного со временем меняются как потребности людей, так и возможности медицины»,— поясняют во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Есть страховщики, которые предлагают данный полис для людей старше 50 лет, но есть программы и для людей старше 18 лет. Различаются страховые программы и своим наполнением — каждая компания устанавливает свой перечень болезней и ситуаций, которые будут считаться страховым случаем. Например, программа «Совкомбанк Страхования» ориентирована на людей от 50 лет и нацелена на помощь в наиболее серьезных и частых для этого возраста ситуациях — при последствиях несчастного случая, инсульта и инфаркта. Страховая программа «Сбербанк страхования» включает возможность получить как услуги в пансионе, так и услуги сиделки — приходящей или с совместным проживанием. При этом сопутствующие расходы, такие как лекарства, не покрываются. Продукт покрывает организацию долговременного ухода после травм и прогрессирующих заболеваний, которые лишают человека возможности заботиться о себе самостоятельно. Например, перелом позвоночника в шейном и грудном отделах, перелом шейки бедра, осложнения после инсульта, ухудшившая состояние болезнь Альцгеймера, а также другие тяжелые травмы и заболевания, которые могут требовать длительного периода восстановления, поясняют в компании.

Страховые случаи полиса «Капитал Лайф Страхование жизни» включают долговременный уход при злокачественных новообразованиях, тяжелой травме, смертельно опасных заболеваниях (инфаркт, инсульт, болезни Альцгеймера и Паркинсона), инвалидности первой и второй группы и других состояниях.

Также программой предусмотрена помощь с арендой необходимого медицинского или реабилитационного оборудования, организацией забора биоматериалов на дому, консультациями (в том числе дистанционными) лечащих врачей, а также возможность дополнить полис транспортировкой из или в лечебное учреждение, видеоконтролем за пациентом, дистанционными телемедицинскими консультациями, услугами реабилитолога.

«Росгосстрах Жизнь» также организовывает помощь в случае необходимости долговременного ухода за застрахованным. Это помощь в организации гигиенических процедур, приготовления пищи, уборки, приема лекарств, а также прогулок и общения, уточнили в компании. Другие подробности работы страховых программ в «Росгосстрах Жизни» не раскрыли. В покрытие «Ингосстрах Жизни» входят несчастный случай, нейрохирургия, кардиохирургия, ортопедия, тяжелое состояние после инфаркта и инсульта.

Страховщик организует и оплачивает хирургическую операцию (3 млн руб.), если она потребовалась, а также реабилитационное сопровождение (1 млн руб.) или домашний уход (2,8 млн руб.).

Стоимость страхового полиса составляет 8–25 тыс. руб. в год, страховая сумма — от 1 млн до 3 млн руб. в зависимости от компании.

Как рассказали в ВСС, при оформлении полиса на случай долговременного ухода страховщик оценивает сразу несколько факторов: возраст, состояние здоровья, образ жизни человека, использование медицинских услуг в прошлом. Страховой случай наступает в тот момент, когда человек фактически начинает нуждаться в долговременном уходе (например, врач подтвердил, что требуется постоянная помощь из-за болезни или травмы).

Как правило, все программы построены таким образом, что с момента покупки полиса до наступления страхового случая должно пройти не менее двух-трех месяцев.

В целом инфраструктура организации долговременного ухода включает несколько опций — сиделку (почасовую или проживающую совместно с человеком), дневные стационары, куда можно приводить пациента днем и забирать вечером, а также пансионаты, которые обеспечивают полноценный уход с постоянным проживанием, поясняет директор благотворительной организации «Хэсэд Авраам», занимающейся долговременным уходом, Леонид Колтон. В одном полисе может быть комбинация опций: фиксированные выплаты на руки, возмещение подтвержденных расходов на услуги или смешанный вариант, говорит эксперт «Народного фронта» Александра Пожарская.

Зарождающийся сегмент

Спрос на подобные продукты начал формироваться несколько лет назад. В 2020–2021 годах такая защита встречалась точечно как риск утраты трудоспособности или самостоятельности в программах страхования жизни или корпоративного ДМС, говорит руководитель страхового направления финтех-группы «Свой» Алия Валиуллина. Полноценного продукта, где страховщик не просто выплачивает деньги, а организует сиделку, медсестру, помощь на дому или размещение в профильном учреждении, до последнего времени не существовало, указывает она.

На данный момент рынок находится в фазе активного развития, потому что растет число семей, где один работающий человек одновременно помогает детям и пожилым родителям, уход за которыми — это не только деньги, но и риск выпасть из работы, эмоциональное выгорание и необходимость принимать решения в экстренном режиме, поясняет госпожа Валиуллина. Страхование рассматривается как способ облегчить бремя ухода для родственников без ущерба для их личной жизни и работы, уточняют в ВСС.

Увеличивается продолжительность жизни, люди видят примеры своих пожилых родственников и понимают, что такой сценарий может коснуться любого, продолжают в ВСС. За последние 20 лет, по данным Росстата, продолжительность жизни увеличилась на 8 с половиной лет и составляет 73 с половиной года. В России проживает более 31 млн человек старше 60 лет — почти 22% населения, и их число ежегодно увеличивается, поэтому актуальность программы с каждым годом растет.

По данным опроса «Росгосстрах Жизни», каждый восьмой россиянин сталкивается с необходимостью ухода за близким человеком.

Интерес к продукту показывает устойчивый рост спроса: запросы увеличились на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь растет количество запросов на программу среди населения пожилого возраста, говорят в компании «Капитал Лайф Страхование жизни». Вместе с тем партнер Б1 Татьяна Самсонова считает, что драйверами будут не столько демографические изменения, сколько рост стоимости профессионального ухода и изменение самой модели семьи: дети и родители все чаще живут отдельно, а возможности семьи самостоятельно обеспечивать постоянный уход сокращаются.

Развитие сегмента поддерживает государство. Драйвером стали государственная программа «Старшее поколение» и внедрение Минтрудом России в 2018 году в формате пилота Системы долговременного ухода, которая создала законодательную базу и само понятие «долговременный уход». «Логично предположить, что государство будет заинтересовано в развитии этого сегмента, чтобы снизить нагрузку на бюджетную систему. Мы видим, что в мире существуют успешные модели, например в Израиле и Германии, которые сочетают государственное финансирование, обязательное и добровольное страхование»,— уверены в ВСС.

Задача добровольного страхования в Израиле и Германии — закрыть дельту между государственным пособием и реальной стоимостью ухода, указывает гендиректор «Эверии Лайф» Евгений Щекланов. В Израиле, по его словам, это групповые полисы через больничные кассы, в Германии — два контура: альтернативное частное страхование для высокооплачиваемых работников и дополнительное добровольное для всех, с госсубсидией. «Урок для России в том, что добровольный сегмент нужно проектировать сразу с защитными механизмами — гарантированным приемом, ограничением роста премий с возрастом и налоговыми стимулами, иначе повторим израильский сценарий с охватом 60% и падающим трендом»,— поясняет господин Щекланов.

Вместе с тем в ближайшие три года участники страхового рынка не ожидают взрывного роста сегмента. Базовый прогноз по сбору премий на ближайшие три года — от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей ежегодных сборов в зависимости от того, насколько активно страховщики смогут подключать работодателей и банковские каналы, оценивает госпожа Валиуллина. Директор по развитию социальных проектов СК «Росгосстрах Жизнь» Элли Долганова считает, что «это перспективное направление, которое при правильной интеграции в социальную политику и развитии продуктов может вырасти до масштабов, сопоставимых с рынком страхования жизни», по итогам 2025 года, согласно данным ЦБ, достигшим 2,3 трлн руб.

Неочевидные черты

Говоря о плюсах такого страхования, эксперты указывают в первую очередь на финансовый вопрос. Один год ухода — это часто от 600 тыс. до 1 млн руб. и более без учета лекарств, специального оборудования, подгузников, транспортировки и потери дохода родственника, который вынужден сократить работу, поясняет госпожа Валиуллина. Именно на этом фоне, по ее словам, страховая премия в несколько тысяч рублей в год выглядит понятной, но только если клиент ясно видит, что именно он получит при страховом случае.

Кроме того, как указывает госпожа Валиуллина, государственная система долговременного ухода важна, но ее охват пока ограничен: в 2026 году планируется обеспечить услугами около 184,4 тыс. пожилых и инвалидов, тогда как потенциальная потребность существенно выше, а у частного полиса есть и еще один плюс: семья может заранее выбрать продукт, а не искать решение в момент кризиса.

Вместе с тем есть серьезные минусы. «Прежде всего, чтобы получить выплату, человек должен быть признан медицинскими сотрудниками “нуждающимся в уходе”. Если ты просто ослаб и тебе трудно, этого недостаточно»,— указывает господин Щекланов. Обычно за точку отсчета страховщики берут неспособность выполнять несколько базовых повседневных действий — есть, одеваться, мыться, передвигаться, контролировать туалетные потребности, отмечает госпожа Пожарская. Иногда отдельно прописывают когнитивные нарушения, например деменцию,— даже если физические навыки сохранены, прогрессирующее заболевание само по себе может стать основанием для выплат, продолжает эксперт.

«Страховая компания будет тщательно проверять медицинские документы. Иногда возникают споры. Например, страховщик может счесть, что степень утраты навыков не достигла порога, прописанного в договоре, или что заболевание подпадает под исключение. В таких ситуациях может потребоваться юридическая помощь для отстаивания прав»,— уточняет госпожа Пожарская.

Полис может прямо не покрывать определенные состояния. Например, часто исключают лечение, связанное со злоупотреблением алкоголем или употреблением наркотиков, также могут исключить услуги, которые уже покрывает государственная программа, рассказывает она.

Еще один неочевидный минус — инфляция.

Если в полисе — фиксированная ежедневная выплата, а стоимость услуг, особенно в пансионатах или на рынке частного ухода, со временем сильно растет, этой суммы может не хватить, отсюда риск, что страхователь будет доплачивать из своего кармана, говорит госпожа Пожарская. По словам страховщиков, если страховая сумма заканчивается, далее долговременный уход страховщик не оплачивает. Иногда, по словам Александры Пожарской, страховщики добавляют защиту от инфляции, чтобы со временем сумма покрытия не обесценивалась. При этом, по словам господина Щекланова, обычно в таких случаях полис становится дороже. В целом эксперт обращает внимание на то, что человек может платить десятилетиями, но никогда не воспользоваться страховкой. Страхование на случай долговременного ухода — это не медицинская страховка, где вероятность заболеть есть у всех, резюмирует он.

Александра Лебедева