Набиуллина не исключила повышения ставки ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение в будущем ключевой ставки. По итогам сегодняшнего заседания ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина подчеркнула, что в настоящий момент нет оснований превентивно повышать ключевую ставку. «Заблаговременно закладываться на такой ход и превентивно «дергать» ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если такой сценарий реализуется, будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности»,— отметила она.

В то же время глава ЦБ не исключила возможность повышения ставки, если ситуация с инфляцией изменится и потребует усиления денежно-кредитной политики. По ее словам, обновленный прогноз учитывает, что для замедления инфляции достаточно текущей жесткости денежно-кредитных условий. Однако для повышения ставки мог бы потребоваться иной сценарий с длительными шоками на стороне предложения, существенно снижающими производственные возможности. Пока же такой сценарий не является базовым.