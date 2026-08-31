Избирательная кампания в преддверии выборов в Госдуму в России «идет на полной скорости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По мнению представителя Кремля, разнообразные «провокационные устремления» со стороны Европы «были, есть и будут». «На самом деле то, признают европейцы или не признают — это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс»,— сказал господин Песков журналисту Александру Юнашеву.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Госдуме говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах. Депутат Василий Пискарев утверждает, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения. Он также обвинил «боты для протестного голосования» в сборе данных россиян.

Подробности — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».