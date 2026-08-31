После наводнения в Непале числятся пропавшими еще 590 иностранцев
Как минимум 590 иностранных граждан из 39 стран до сих пор числятся пропавшими без вести после оползня и наводнения в Непале, сообщило местное министерство иностранных дел. По его данным, удалось спасти 323 иностранца, передает Reuters.
Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Погибли более 900 человек, пропали 4,2 тыс., в их числе — девять граждан России. Власти Непала оценили ущерб от стихии минимум в $4 млрд.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Власти Непала 29 августа 2026 года заявили о необходимости от $4 млрд до $5 млрд на восстановление после оползня и наводнения, произошедших 25 августа. Министр финансов Сварним Вагле отметил, что это предварительная оценка, и ущерб все еще подсчитывается. По состоянию на 31 августа 2026 года, число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек, при этом 903 человека погибли, а 267 пострадали. Среди спасенных числятся 252 иностранных гражданина, и поисково-спасательные операции продолжаются с участием более 20 тыс. человек. В Тибетском автономном районе Китая, где также произошли разрушения, 261 иностранный гражданин пропал без вести, в том числе трое россиян. Среди пропавших в Тибете 104 гражданина Непала, 49 индийцев и 33 латвийца.