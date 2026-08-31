После наводнения в Непале числятся пропавшими еще 590 иностранцев

Как минимум 590 иностранных граждан из 39 стран до сих пор числятся пропавшими без вести после оползня и наводнения в Непале, сообщило местное министерство иностранных дел. По его данным, удалось спасти 323 иностранца, передает Reuters.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Погибли более 900 человек, пропали 4,2 тыс., в их числе — девять граждан России. Власти Непала оценили ущерб от стихии минимум в $4 млрд.