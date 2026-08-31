Число погибших при оползне и наводнении в Непале превысило 900

Количество пропавших без вести после оползня и наводнения на севере Непала превысило 4,2 тыс. человек. Погибли 903 человека, следует из отчета национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС.

По данным ведомства, пострадали 267 человек, из них 156 уже выписаны из больниц. Удалось спасти более 10,4 тыс. человек, в том числе 252 иностранных гражданина. В спасательной операции в общей сложности задействовано свыше 20 тыс. человек.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Власти Непала оценили ущерб минимум в $4 млрд. В числе пропавших — девять граждан России.