На АЗС в Калужской области отменили режим «чет-нечет»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о стабилизации поставок топлива в регион. С 1 сентября в области отменят систему отпуска бензина по четным и нечетным дням.

Как уточнил господин Шапша, можно заливать топливо и в бак, и в канистру, но в рамках установленных на АЗС лимитов. «Дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься в соответствии со складывающейся ситуацией»,— добавил губернатор.

Режим «чет-нечет» на АЗС в Калужской области ввели с 15 августа. Дефицит топлива начался в российских регионах в конце мая. Вице-премьер Александр Новак связывал это с ударами вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Об ограничениях на продажу бензина за последние недели объявляли в том числе власти Липецкой, Оренбургской и Самарской областей.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Топливо морского залива».