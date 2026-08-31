На АЗС в Калужской области отменили режим «чет-нечет»
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о стабилизации поставок топлива в регион. С 1 сентября в области отменят систему отпуска бензина по четным и нечетным дням.
Как уточнил господин Шапша, можно заливать топливо и в бак, и в канистру, но в рамках установленных на АЗС лимитов. «Дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься в соответствии со складывающейся ситуацией»,— добавил губернатор.
Режим «чет-нечет» на АЗС в Калужской области ввели с 15 августа. Дефицит топлива начался в российских регионах в конце мая. Вице-премьер Александр Новак связывал это с ударами вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Об ограничениях на продажу бензина за последние недели объявляли в том числе власти Липецкой, Оренбургской и Самарской областей.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Топливо морского залива».
Проблемы с поставками топлива на АЗС в российских регионах, начавшиеся в конце мая 2026 года, были связаны с ударами вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам, как заявил вице-премьер Александр Новак. Для стабилизации ситуации правительство России временно запретило экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива до 31 января 2027 года, а также предусмотрело налоговые льготы для импорта и расширения производства топлива в стране.
Власти также активно работают над обеспечением внутреннего рынка: Александр Новак в августе 2026 года поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям следить за запасами топлива, работой логистической инфраструктуры и устойчивым снабжением регионов. Минэнерго доложило вице-премьеру об исполнении нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импортных поставок и выпуска топлива экологических классов К2, К3 и К4.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил 3 августа 2026 года, что ситуация с топливом в регионе стабилизировалась, и более 40% заправок полностью обеспечены топливом, а на 93% АЗС бензин и дизель доступны «в том или ином ассортименте». Ранее, 15 июля 2026 года, аналогичная система «чет-нечет» для заправки автомобилей была введена в Курской области по решению губернатора Александра Хинштейна, где такие меры, по его словам, были приняты для обеспечения безопасности после ударов БПЛА по АЗС.