Мэр Екатеринбурга утвердил главой департамента потребрынка Любовь Нишневич

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил заведующую сектором документационно-правового обеспечения и аудита контрольно-ревизионном управлении администрации города Любовь Нишневич новым директором департамента потребительского рынка и услуг. Как рассказал «Ъ-Урал» источник в мэрии, госпожа Нишневич приступит к работе в новой должности с 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Нишневич

Фото: Сайт администрации Екатеринбурга Любовь Нишневич

Фото: Сайт администрации Екатеринбурга

Любовь Нишневич сменила на руководящем посту Максима Чаплыгина, который в июне был утвержден главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Во время его работы директором департамента в городе началась реформа нестационарных торговых объектов (НТО), подразумевающая изменение схемы размещения киосков, их снос и заключение контрактов на конкурсной основе.

Василий Алексеев