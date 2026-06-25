Максим Чаплыгин назначен главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Максима Чаплыгина назначили главой Орджоникидзевского района в Екатеринбурге. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Чаплыгин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максим Чаплыгин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О решении глава города Алексей Орлов объявил на заседании коллегии мэрии.

Максим Чаплыгин возглавлял департамент потребительского рынка и услуг в администрации Екатеринбурга. Под его руководством проводилась реформа нестационарных торговых объектов (НТО), подразумевающая изменение схемы размещения киосков, их снос и заключение контрактов на конкурсной основе.

Господин Чаплыгин окончил Санкт-Петербургский университет МВД, до 2021 года работал следователем. Затем был назначен на должность заместителя главы администрации Ленинского района. С 2023 года возглавил комитет (затем — департамент) потребительского рынка и услуг.

Предыдущий глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко ушел в отставку 30 апреля. Мэрия не стала продлевать с ним контракт. Его обязанности временно исполнял Алексей Говоруха.

Анна Капустина