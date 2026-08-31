Глава департамента транспорта Екатеринбурга Игорь Ощепков возглавил «Гортранс»

Генеральным директором ЕМУП «Гортранс» утвержден директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга Игорь Ощепков. По словам источника «Ъ-Урал» в мэрии, господин Ощепков приступит к работе в новой должности с 7 сентября.

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Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Игорь Ощепков

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Игорь Ощепков сменил на посту гендиректора Сергея Нугаева, который в июле 2026 года был приговорен к девяти годам колонии строго режима и штрафу в 4 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сторона защиты тогда назвала решение «ужасным и несправедливым».

Господин Ощепков возглавлял комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично дорожной сети Екатеринбурга с 2019 года (в 2024-м ведомство было переименовано в департамент транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры города). Ранее, с 1985 года, он служил в органах МВД: был инспектором дорожно патрульной службы, возглавлял ОГИБДД Екатеринбурга, завершил службу в должности заместителя начальника УВД Екатеринбурга. С 2011 года работал в Уральском банке ПАО «Сбербанк» в должности территориального менеджера по транспортному направлению.

Василий Алексеев