Суд в Финляндии смягчил срок бывшему замкомандира «Русича» Тордену

Апелляционный суд Хельсинки в Финляндии удовлетворил жалобу защиты на приговор бывшему замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Воиславу Тордену (Ян Петровский). Вместо пожизненного заключения ему назначили 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замкомандира ДШРГ «Русич» Воислав Торден

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP Бывший замкомандира ДШРГ «Русич» Воислав Торден

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP

По данным финского СМИ, суд счел недостаточными доказательства обвинения в том, что Торден расстреливал раненых украинских солдат. Тем самым он «не нес личной или командирской ответственности», указано в решении апелляционного суда.

Воислава Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Позже Киев подал запрос на экстрадицию бывшего замкомандира «Русича», но Хельсинки отказала из-за опасений, что фигуранта могут подвергнуть пыткам.

В марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена к пожизненному по обвинению в пяти эпизодах военных преступлений. Как утверждало обвинение, ДШРГ во время боевых действий на Украине в 2014-2015 годах вывесила украинский флаг на КПП, а затем обстреляла грузовик с украинскими военнослужащими. Боец «Русича» не признавал вину. Защита утверждала, что обвиняемый стал объектом политического преследования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Высшая мера финского наказания».

Никита Черненко