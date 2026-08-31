Суд в Финляндии смягчил срок бывшему замкомандира «Русича» Тордену
Апелляционный суд Хельсинки в Финляндии удовлетворил жалобу защиты на приговор бывшему замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Воиславу Тордену (Ян Петровский). Вместо пожизненного заключения ему назначили 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
Бывший замкомандира ДШРГ «Русич» Воислав Торден
Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP
По данным финского СМИ, суд счел недостаточными доказательства обвинения в том, что Торден расстреливал раненых украинских солдат. Тем самым он «не нес личной или командирской ответственности», указано в решении апелляционного суда.
Воислава Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Позже Киев подал запрос на экстрадицию бывшего замкомандира «Русича», но Хельсинки отказала из-за опасений, что фигуранта могут подвергнуть пыткам.
В марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена к пожизненному по обвинению в пяти эпизодах военных преступлений. Как утверждало обвинение, ДШРГ во время боевых действий на Украине в 2014-2015 годах вывесила украинский флаг на КПП, а затем обстреляла грузовик с украинскими военнослужащими. Боец «Русича» не признавал вину. Защита утверждала, что обвиняемый стал объектом политического преследования.
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