С других фигурантов дела Трабера обвинения пока не сняли

Остальные фигуранты уголовного дела об убийстве, по которому ранее обвинялся петербургский бизнесмен Илья Трабер, пока остаются под стражей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Все остальные обвиняемые, в том числе Саид Саладинов и Владимир Даниленко, пока остаются под стражей»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, с других фигурантов не сняты обвинения по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также по ч. 4 ст. 222 УК РФ — незаконный оборот оружия организованной группой.

Ранее стало известно о прекращении уголовного дела в отношении Ильи Трабера. Следствие сняло с предпринимателя обвинения в убийстве и разъяснило ему право на реабилитацию. До этого сообщалось, что 75-летнего бизнесмена освободили из СИЗО по состоянию здоровья.

Трабер был доставлен из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий по делу об убийстве в октябре 2020 года депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

По версии следствия, вечером 24 октября 2020 года неизвестный застрелил господина Петрова на территории его коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Стрелок находился на противоположном берегу реки. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Следствие считает убийство заказным.

Матвей Николаев