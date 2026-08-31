СКР прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена Ильи Трабера

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Об этом сообщила «Фонтанка». Информацию о прекращении уголовного преследования ТАСС также подтвердил адвокат предпринимателя Игорь Сочиянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С Ильи Трабера сняли обвинения по делу об убийстве депутата Петрова

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы С Ильи Трабера сняли обвинения по делу об убийстве депутата Петрова

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Илья Трабер был арестован судом 17 июня. Ему предъявили обвинение в организации заказного убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в октябре 2020 года. Сам предприниматель вину не признавал. По этому же делу были арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший деловой партнер Трабера Владимир Даниленко и Саид Саладинов.

В конце августа стало известно об освобождении бизнесмена из московского СИЗО «Лефортово». По данным «Фонтанки», решение было связано с резким ухудшением состояния его здоровья. Позднее СМИ сообщили, что уголовное преследование в отношении Трабера прекращено в связи с его полной непричастностью к убийству Александра Петрова.

Матвей Николаев