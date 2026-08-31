Politico: ЕС планирует надавить на Грецию и Испанию из-за ракет ПВО для Украины
В начале сентября в Ирландии пройдут встречи европейских чиновников, на которых будут обсуждаться вопросы оказания помощи Украине. Некоторые члены ЕС на этих мероприятиях могут столкнуться с давлением со стороны Брюсселя, пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
По словам собеседника издания, в руководстве Евросоюза хотят обратить внимание на неравномерность оказания военной помощи со стороны стран-членов. В частности, будет поднят вопрос о поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО.
«Страны, которые пока не оказали существенной поддержки Украине по перехватчикам, такие как Греция и Испания, столкнутся с давлением на встречах уже на этой неделе», — заявил дипломат.
Европа в целом испытывает нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot, как для поставок Украине, так и для собственных нужд, о чем сообщало издание Politico 11 августа 2026 года. Германия, один из важнейших поставщиков военной помощи, сталкивается с необходимостью балансировать между запросами Украины и поддержанием минимальных запасов ракет для своей безопасности и обязательств в рамках НАТО. Сокращение запасов в основном затрагивает ракеты Patriot PAC-3 и PAC-2.
По мнению экспертов, война с Ираном привела к заметному сокращению американских поставок ракет в Европу, и ожидаемое расширение производства не сможет быстро восполнить образовавшуюся нехватку. Министр обороны Норвегии Туре Сандвик выразил мнение, что текущая ситуация для Европы не является рациональной в долгосрочной перспективе.
Ранее, 5 мая 2025 года, обсуждалась возможность поставок дополнительных систем ПВО Patriot Украине со стороны западных союзников, среди которых потенциальными поставщиками назывались США и Греция. В феврале 2025 года Евросоюз также готовил пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро, включающий, среди прочего, системы противовоздушной обороны.