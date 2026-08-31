Politico: ЕС планирует надавить на Грецию и Испанию из-за ракет ПВО для Украины

В начале сентября в Ирландии пройдут встречи европейских чиновников, на которых будут обсуждаться вопросы оказания помощи Украине. Некоторые члены ЕС на этих мероприятиях могут столкнуться с давлением со стороны Брюсселя, пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По словам собеседника издания, в руководстве Евросоюза хотят обратить внимание на неравномерность оказания военной помощи со стороны стран-членов. В частности, будет поднят вопрос о поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО.

«Страны, которые пока не оказали существенной поддержки Украине по перехватчикам, такие как Греция и Испания, столкнутся с давлением на встречах уже на этой неделе», — заявил дипломат.