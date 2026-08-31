ТАСС: все обвиняемые по делу об убийстве депутата Петрова остаются под арестом
Все обвиняемые по делу об убийстве, по которому также проходил бизнесмен Илья Трабер, пока остаются в СИЗО, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В отношении господина Трабера уголовное дело было прекращено.
Оставшиеся фигуранты проходят по статьям об убийстве двух и более лиц группой (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК) и о незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК). «Все остальные обвиняемые, в том числе Саид Саладинов и Владимир Даниленко, пока остаются под стражей»,— уточнил собеседник агентства.
Илья Трабер был арестован 17 июня. Ему предъявили обвинение в заказном убийстве депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова в октябре 2020 года. По этому же делу арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший партнер бизнесмена Владимир Даниленко и Саид Саладинов.
Подробности дела — в публикации «Ъ» «Петербург снова бандитский».
Уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера об убийстве депутата Александра Петрова было прекращено 31 августа 2026 года Следственным комитетом России. Господин Трабер, который не признавал свою вину, теперь имеет право на реабилитацию, включая возмещение морального и имущественного вреда.
Илью Трабера отпустили из московского СИЗО «Лефортово» 27 июля 2026 года, как сообщала «Фонтанка», ссылаясь на резкое ухудшение его здоровья. В основу уголовного дела, возбужденного против бизнесмена, легли показания его водителя Игоря Лыкова, который ранее был осужден за мошенничество и попал в плен в зоне СВО, где дал интервью украинскому блогеру.
Алисултан Надирбегов, бывший боксер, считается следствием предполагаемым исполнителем убийства Александра Петрова, совершенного в октябре 2020 года. Александр Петров был застрелен из снайперской винтовки у своего коттеджа в поселке Великое Ленинградской области, а преступление, по версии следствия, было заказным и связано с бизнесом потерпевшего.