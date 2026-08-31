ТАСС: все обвиняемые по делу об убийстве депутата Петрова остаются под арестом

Все обвиняемые по делу об убийстве, по которому также проходил бизнесмен Илья Трабер, пока остаются в СИЗО, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В отношении господина Трабера уголовное дело было прекращено.

Оставшиеся фигуранты проходят по статьям об убийстве двух и более лиц группой (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК) и о незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК). «Все остальные обвиняемые, в том числе Саид Саладинов и Владимир Даниленко, пока остаются под стражей»,— уточнил собеседник агентства.

Илья Трабер был арестован 17 июня. Ему предъявили обвинение в заказном убийстве депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова в октябре 2020 года. По этому же делу арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший партнер бизнесмена Владимир Даниленко и Саид Саладинов.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Петербург снова бандитский».