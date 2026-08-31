Проректору липецкого университета назначили штраф за мошенничество

Елецкий горсуд Липецкой области вынес приговор по делу проректора Елецкого госуниверситета имени Бунина (ЕГУ) Евгении Герасимовой. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Подсудимую приговорили к 480 тыс. руб. штрафа, но в связи с нахождением под домашним арестом и запретом определенных действий во время следствия его размер снизили до 100 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Герасимова

Фото: с сайта Елецкого государственного университета Евгения Герасимова

Фото: с сайта Елецкого государственного университета

Также 69-летней Евгении Герасимовой назначили запрет два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления.

Как установил суд, в 2024 году подсудимая распорядилась изготовить служебную записку на имя врио ректора ЕГУ о начислении разовой выплаты работникам вуза за участие в обучении иностранных студентов во время летних каникул. При этом распоряжение о премировании этих сотрудников уже было подписано, о чем Евгения Герасимова знала. После повторного начисления выплат она поручила собрать средства с педагогов и передать ей якобы для оплаты расходов в заграничной командировке. В результате со счета ЕГУ было похищено 102,4 тыс. руб., из которых 82,5 тыс. руб. подсудимая присвоила себе. Эти средства признаны вещдоками, по приговору суда они будут возвращены университету.

О возбуждении уголовного дела в отношении Евгении Герасимовой стало известно в марте 2025 года. В январе 2026-го ее дело дошло до суда.

В начале июля Елецкий горсуд вынес приговор по делу первого проректора ЕГУ Романа Полякова и бывшей и. о. директора Института психологии и педагогики вуза Татьяны Красовой. Их признали виновными в двух и одном эпизоде превышения должностных полномочий соответственно. Роману Полякову назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф на 150 тыс. руб., Татьяне Красовой — 3 года лишения свободы условно.

Алина Морозова