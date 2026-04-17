«ТНС энерго Воронеж» подало новый иск к КБХА на 231 млн рублей

ПАО «ТНС энерго Воронеж» обратилось в региональный арбитраж с иском к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») на сумму 231,5 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление принято к производству. Рассмотрение назначено на 27 мая.

Ранее суд вынес решение по одному из споров между сторонами. Согласно документу, с КБХА взыскано 2,8 млн руб. в пользу энергосбытовой компании. При этом изначально, при подаче иска в ноябре 2025 года, «ТНС энерго Воронеж» требовало более 60 млн руб. Требования касались оплаты по договору электроснабжения, заключенному в апреле 2025-го. В ходе разбирательства сумма сократилась — в решении суда речь шла только о взыскании пени.

Это не первый спор КБХА с ресурсоснабжающими организациями. В марте арбитраж региона удовлетворил два из четырех исков ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на общую сумму около 47,5 млн руб. по задолженности за поставленный газ, образовавшейся в ноябре 2025 года. Заседания по оставшимся искам назначены на 5 мая.

По данным Rusprofile, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. Всего к КБХА, по данным системы, подано исков на общую сумму 1,3 млрд руб.

Анна Швечикова