Волгоградская область стала 30-й в РФ по росту спроса

Волгоградская область расположилась на 30-й позиции в рейтинге субъектов России по динамике потребительского спроса. Соответствующее исследование обнародовало РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА «Новости» Фото: РИА «Новости»

По итогам первого полугодия 2026-го потребительская активность в РФ увеличилась на 4,8%. Темп вдвое опережает результаты первых шести месяцев 2025 года. Открывают таблицу из 85 регионов Чукотский автономный округ (АО), Магаданская и Ивановская области, закрывает — Ямало-Ненецкий АО, где отметили сокращение спроса.

Среднемесячные траты на одного жителя страны в среднем составили 52,6 тыс. руб. (+14% год к году). Также аналитики изучили структуру расходов: розничная торговля — 70%, услуги — 24%, общепит — 6%. В равнении с 2025 годом пропорции претерпели малые изменения.

Рост потребительского спроса вырос в Волгоградской области на 6,06% — это 30 место. Среднедушевые ежемесячные расходы в регионе составили 39,3 тыс. руб. В Саратовской области тратят меньше — 35,8 тыс. руб. (+5,32%, 42 строка), в Астраханской — 33,8 тыс. руб. (+9,52%, шестая), в Пензенской — 39 тыс. руб. (+7,5,16-я).

Дарья Васенина