Пензенская область вошла в число лучших регионов РФ по темпам роста спроса

Пензенская область заняла 16-ю строчку в рейтинге субъектов Российской Федерации по динамике потребительского спроса. Соответствующее исследование подготовило РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА «Новости» Фото: РИА «Новости»

По итогам первого полугодия 2026 года потребительская активность в стране увеличилась на 4,8%. Такой темп вдвое опережает результаты аналогичного периода предыдущего года. Лидирующие позиции в списке из 85 регионов занимают Чукотский автономный округ, а также Магаданская и Ивановская области. В конце таблицы — Ямало-Ненецкий автономный округ, где спрос снизился.

Среднемесячные траты на одного жителя страны в среднем составили 52,6 тыс. руб. — на 14% больше показателя прошлого года. Структура потребительских расходов: на розничную торговлю приходится 70%, на сферу услуг — 24%, общественное питание — 6%. По сравнению с 2025 годом доли значительно не изменились.

Пензенская область продемонстрировала рост потребительского спроса на уровне 7,5%, заняв 16 позицию таблицы. Среднедушевые ежемесячные расходы в регионе составили 39 тыс. руб. Напомним, Саратовская область расположилась на 42 строчке с приростом 5,32%. Астраханская область заняла шестое место с ростом 9,52%. Волгоградскую область поместили на 30 строку с показателем роста 6,06%.

Дарья Васенина