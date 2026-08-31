Траты саратовцев оказались одними из самых маленьких в стране

Саратовская область заняла 42 место рейтинга регионов РФ по динамике потребительского спроса. Исследование провело РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА «Новости» Фото: РИА «Новости»

За шесть месяцев 2026 года потребительский спрос повысился в России на 4,8%. Темп роста в два раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Первые строки списка из 85 пунктов заняли Чукотский автономный округ, Магаданская и Ивановская области. В конец рейтинга поместили ЯНАО — в этом субъекте спрос снизился.

В среднем ежемесячные расходы одного человека оценили в 52,6 тыс. руб. Год к году параметр вырос на 14%. Структура спроса следующая: розничная торговля — 70%, рынок услуг — 24%, общепит — 6%. В равнении с 2025 годом пропорции скорректировались незначительно.

Саратовская область оказалась на 42 месте. В отчетном периоде потребительский спрос вырос в регионе на 5,32%. Среднедушевые траты на человека составили 35,8 тыс. руб. — показатель вошел в 10-ку самых низких. Астраханская область заняла шестое место с ростом 9,52%, но траты на человека оказались ниже, чем в Саратовской — 33,8 тыс. руб. Пензенскую область поместили на 16 строку (7,5%), Волгоградскую — на 30-ю (6,06%).

Дарья Васенина