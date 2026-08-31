Астраханская область оказалась среди лидеров РФ по росту потребительского спроса

Астраханская область заняла шестую позиции в рейтинге субъектов России по динамике потребительского спроса. Соответствующее исследование подготовило РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА «Новости» Фото: РИА «Новости»

По итогам первого полугодия потребительская активность в стране увеличилась на 4,8%. Темп прироста вдвое опережает результаты аналогичного периода предыдущего года. Лидирующие строчки в списке из 85 регионов удерживают Чукотский автономный округ, а также Магаданская и Ивановская области. Замыкает таблицу Ямало-Ненецкий автономный округ, где зафиксировали сокращение спроса.

Среднемесячные траты на одного жителя страны в среднем составили 52,6 тыс. руб., что на 14% превышает показатели годичной давности. Структура потребительских расходов выглядит следующим образом: на розничную торговлю приходится 70%, на сферу услуг — 24%, на общественное питание — 6%. По сравнению с 2025 годом соотношение претерпело незначительные изменения.

Астраханская область продемонстрировала рост потребительского спроса на уровне 9,52%, заняв шестую строчку рейтинга. При этом среднедушевые ежемесячные расходы в регионе составили 33,8 тыс. руб., что остается одним из наиболее низких показателей среди субъектов РФ. Для сравнения: Саратовская область, расположившаяся на 42-й позиции с приростом 5,32%, имеет более высокий уровень трат — 35,8 тыс. руб. на человека. В соседних регионах динамика также варьируется: Пензенская область заняла 16-е место (7,5%), Волгоградская — 30-е (6,06%).

Дарья Васенина