Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» открыли после сбоя в метро

Работу Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена начали постепенно восстанавливать после утреннего сбоя, который продолжался около полутора часов. Об этом в 9:22 31 августа сообщили в пресс-службе подземки.

Неисправный состав, остановившийся на станции «Чернышевская», после высадки пассажиров направили в депо «Автово». На станции продолжают дежурить бригады медиков, готовые при необходимости оказать помощь пассажирам.

С 9:12 для входа вновь открыли станцию «Площадь Мужества». Позднее пассажиров начали пускать в вестибюли станций «Девяткино» и «Гражданский проспект». При этом на «Гражданском проспекте» временно сохраняются ограничения на вход из-за увеличившегося пассажиропотока.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что неисправный поезд остановил движение на участке красной ветки петербургского метро.