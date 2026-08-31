Неисправный поезд остановил движение на участке красной ветки петербургского метро

Движение поездов на участке Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена от станции «Девяткино» до «Площади Восстания» временно приостановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три станции красной линии метро Петербурга закрыли на вход из-за неисправного состава

Фото: Андрей Цедрик Три станции красной линии метро Петербурга закрыли на вход из-за неисправного состава

Фото: Андрей Цедрик

Также на вход для пассажиров были закрыты станции «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Площадь Мужества». Станция «Девяткино» перестала принимать пассажиров в 08:40, «Гражданский проспект» — в 08:45.

Причиной сбоя стал неисправный поезд, остановившийся на станции «Чернышевская». Ранее из-за этого было приостановлено движение на участке между станциями «Площадь Ленина» и «Площадь Восстания».

Для оказания помощи остановившемуся составу назначен вспомогательный поезд. После высадки пассажиров неисправный состав планируется убрать с линии.

Матвей Николаев