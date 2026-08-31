Путин направил телеграмму арестованному бывшему президенту Армении Кочаряну

Президент России Владимир Путин направил телеграмму второму президенту Армении Роберту Кочаряну по случаю его дня рождения. Сегодня армянскому политику исполнилось 72 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Армении Роберт Кочарян (слева) и президент России Владимир Путин, 23 августа 2007 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Армении Роберт Кочарян (слева) и президент России Владимир Путин, 23 августа 2007 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами», — заявил Владимир Путин в телеграмме.

Он пожелал бывшему коллеге, помимо доброго здоровья и душевной бодрости, «стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи».

Роберт Кочарян руководил Арменией с 1998 по 2008 год. 25 августа политика и его старшего сына Седрака Кочаряна задержали после обысков по нескольким десяткам адресов. 27 августа Роберта Кочаряна арестовали. Его обвиняют в коррупционных преступлениях, совершенных во время исполнения президентских обязанностей.

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