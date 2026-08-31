Путин направил телеграмму арестованному бывшему президенту Армении Кочаряну
Президент России Владимир Путин направил телеграмму второму президенту Армении Роберту Кочаряну по случаю его дня рождения. Сегодня армянскому политику исполнилось 72 года.
Президент Армении Роберт Кочарян (слева) и президент России Владимир Путин, 23 августа 2007 года
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами», — заявил Владимир Путин в телеграмме.
Он пожелал бывшему коллеге, помимо доброго здоровья и душевной бодрости, «стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи».
Роберт Кочарян руководил Арменией с 1998 по 2008 год. 25 августа политика и его старшего сына Седрака Кочаряна задержали после обысков по нескольким десяткам адресов. 27 августа Роберта Кочаряна арестовали. Его обвиняют в коррупционных преступлениях, совершенных во время исполнения президентских обязанностей.
Подробнее — в материале «Пашинян пошел на жесткую посадку».
27 августа 2026 года суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере. В тот же день Кочаряна госпитализировали из здания суда после процедуры стентирования, проведённой двумя неделями ранее. Одновременно с экс-президентом уголовному преследованию подверглись его сыновья и ближайшее окружение, а также был арестован его старший сын Седрак Кочарян.
Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Роберта Кочаряна по трём эпизодам злоупотребления полномочиями, двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере и четырём эпизодам отмывания денег в особо крупных размерах. Обвинения связаны с присвоением государственного имущества и приобретением объектов по ценам значительно ниже рыночных в период его президентства с конца 1990-х по начало 2000-х годов. Защита Кочаряна назвала эти обвинения политическим преследованием, утверждая, что по многим эпизодам истёк срок давности, а некоторые обвинения надуманы.