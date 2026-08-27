Суд арестовал на два месяца бывшего президента Армении Роберта Кочаряна

Решение об аресте на два месяца второго президента Армении Роберта Кочаряна, правившего страной целое десятилетие с 1998 по 2008 год, было принято судом в Ереване 27 августа при весьма драматических обстоятельствах.

Как сообщил журналистам адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян, его подзащитный был доставлен в суд через задний вход прямо из больницы, где он находился после процедуры стентирования, проведенной две недели назад. Прибывшие на место репортеры обратили внимание на дежурившую у здания суда скорую помощь.

Накануне судебного заседания генпрокуратура Армении заявила, что против Роберта Кочаряна «возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий (3 эпизода), получении взятки в особо крупном размере (2 эпизода), отмывании денег в особо крупном размере (4 эпизода)». По версии обвинения, господин Кочарян, находясь на посту президента в конце 1990-х — начале 2000-х годов, в сговоре с приближенными к нему лицами присвоил государственное имущество и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам, значительно ниже рыночных.

В связи с этим генпрокуратурой были приняты меры по наложению ареста на принадлежащие семье Кочаряна объекты недвижимости, чтобы предотвратить их передачу или отчуждение.

Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян выразил мнение, что обвинения против его подзащитного «вызывают серьезные сомнения с юридической точки зрения, с точки зрения наличия самого состава преступления, а квалификация действий Роберта Кочаряна содержит фундаментальные правовые изъяны».

Несмотря на возражения защиты, генпрокуратура Армении также возбудила уголовные дела против еще девяти человек из ближайшего окружения бывшего главы государства. В их числе оказались Серж Саргсян, который стал преемником Кочаряна на посту президента и руководил страной в 2008–2018 годах, вплоть до «бархатной революции» Никола Пашиняна, а также бывший премьер-министр Андраник Маргарян (скончался в 2007 году) и бывший мэр Еревана Гагик Бегларян.

Подробнее — в материале «Пашинян пошел на жесткую посадку».